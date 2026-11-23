Kuala Lumpur (VNA) - La Embajada de Vietnam en Kuala Lumpur, en coordinación con su Oficina Comercial, organizó hoy una jornada de conexión empresarial B2B que reunió a representantes de firmas de ambos países y socios internacionales, con el objetivo de transformar la Asociación Estratégica Integral bilateral en proyectos concretos de cooperación comercial y de inversión.



Al intervenir en el evento, efectuado en el marco de las actividades por el Día de la Cultura de Vietnam, la embajadora de Hanoi en Malasia, Pham Thi Thuy Nga, destacó que Vietnam está entrando en una nueva era de desarrollo, marcada por reformas estratégicas en materia institucional, ciencia, tecnología e innovación.



La diplomática señaló que la economía vietnamita mantiene un sólido crecimiento, con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 8,02% en 2025 y exportaciones de productos agroforestales y acuícolas por unos 70 mil millones de dólares.



El comercio bilateral alcanzó aproximadamente 16,3 mil millones de dólares en 2025 y se aceleró hasta los 17,4 mil millones en los primeros nueve meses de 2026, un incremento interanual superior al 44%, lo que constituye una base favorable para alcanzar la meta de 20 mil millones de dólares y superarla.



Thuy Nga subrayó que ambos países cuentan con ventajas complementarias. Vietnam dispone de una capacidad productiva competitiva, una amplia oferta agrícola y una extensa red de acuerdos de libre comercio, mientras que Malasia destaca por su industria de procesamiento, sus estándares Halal reconocidos internacionalmente y sus redes de distribución.



La Embajada se comprometió a actuar como puente activo entre las empresas, con tres prioridades para el período 2027-2029: fortalecer las conexiones empresariales, promover inversiones en sectores de alto valor añadido —como Halal, tecnología verde y transformación digital— y mejorar el apoyo práctico a las compañías.



Por su parte, el consejero comercial, Phung Van Thanh, afirmó que Vietnam es actualmente la cuarta economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con una población cercana a los 110 millones de habitantes. Asimismo, destacó que el valor total de las exportaciones e importaciones vietnamitas durante los primeros diez meses de 2026 alcanzó por primera vez un billón de dólares,.



Productos vietnamitas como el arroz, el café, los anacardos, la pimienta negra, los productos del mar y las frutas tropicales están consolidando su presencia en los mercados internacionales. En este contexto, Malasia, con 34,2 millones de habitantes y una posición destacada como centro de la industria Halal, constituye una puerta estratégica para que los productos vietnamitas accedan a los mercados de la comunidad musulmana.



Durante el encuentro, representantes empresariales compartieron propuestas para ampliar la cooperación. Albert Ding Choo Earn, de la empresa Albert Ding, Lee & Partners, consideró que Vietnam cuenta con una oferta diversificada y Malasia dispone de mercados e infraestructuras de distribución, por lo que ambas partes deben establecer alianzas que aprovechen sus respectivas fortalezas.



El empresario señaló que el éxito comercial no depende únicamente de las operaciones de importación y exportación, sino también de comprender las necesidades de los consumidores, generar confianza y mantener la calidad. Propuso reforzar el acceso a los canales de distribución malasios, desarrollar marcas que cumplan los estándares Halal y ampliar la cooperación en procesamiento de alimentos, logística y empresas conjuntas.



Nguyen Thi Thanh Van, vicepresidenta de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Malasia, valoró el apoyo de la Embajada y la Oficina Comercial para facilitar el contacto directo entre las compañías vietnamitas y sus socios locales. Indicó que los productos vietnamitas de alta calidad reciben una acogida positiva y expresó el deseo de incorporar más marcas nacionales a las cadenas de supermercados malasias.



La jornada de conexión empresarial Vietnam-Malasia abrió nuevas perspectivas de cooperación, con el propósito de convertir los contactos iniciales en proyectos comerciales concretos y contribuir al desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.

VNA