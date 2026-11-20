Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El banco Standard Chartered Vietnam firmó dos memorandos de entendimiento con la Sociedad Anónima de Ingeniería Mecánica, Construcción y Comercio Dai Dung y el Grupo Stavian, para explorar oportunidades de financiación por un importe total de hasta 200 millones de dólares, destinados a proyectos de desarrollo sostenible, ampliación de la producción e impulso de la transición verde.

Los memorandos se firmaron en el marco de la 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, en presencia del viceprimer ministro de Vietnam, Ho Quoc Dung.

Según los acuerdos, Standard Chartered estudiará soluciones financieras combinadas con servicios de asesoramiento en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), con el fin de ayudar a las empresas a acceder a fuentes de financiación internacionales. Del importe total previsto, 50 millones de dólares se destinarían al Grupo Dai Dung y 150 millones al Grupo Stavian.

Nguyen Thuy Hanh, directora general de Standard Chartered Vietnam, señaló que esta cooperación busca conectar las fuentes de financiación internacionales con las necesidades de crecimiento de las empresas nacionales, así como ayudarlas a identificar oportunidades para reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia modelos operativos de bajas emisiones.

En el caso del Grupo Dai Dung, la financiación prevista, de hasta 50 millones de dólares, se estudiará bajo las modalidades de financiación verde y/o vinculada a la sostenibilidad. Los fondos se destinarían a ampliar las instalaciones de producción que cumplen las normas internacionales, invertir en fábricas sostenibles y participar en obras y proyectos verdes en diversos mercados.

Trinh Tien Dung, presidente y director general del Grupo Dai Dung, afirmó que la empresa prioriza la inversión en fábricas verdes, la aplicación de tecnologías de producción de bajas emisiones y la reducción de emisiones en la cadena de suministro, con el objetivo de mejorar su competitividad y ampliar su participación en las cadenas de valor industriales mundiales.

Por su parte, el memorando con el Grupo Stavian contempla una financiación de hasta 150 millones de dólares para proyectos que cumplan los criterios y condiciones de Standard Chartered y se ajusten al Marco de Productos Verdes y Sostenibles del banco.

Dinh Duc Thang, presidente del Consejo de Administración de Stavian, indicó que esta cooperación da continuidad a la relación entre ambas partes. En octubre de 2026, Standard Chartered completó un préstamo sindicado de 120 millones de dólares para Stavian, lo que supuso el tercer año consecutivo de participación del banco en esta operación.

Se espera que la ampliación de la cooperación permita a la empresa acceder a financiación internacional, desarrollar proyectos sostenibles e integrar más profundamente los criterios ESG en sus actividades de inversión y negocios.

La búsqueda de financiación por un importe total de hasta 200 millones de dólares por parte de estas dos empresas vietnamitas refleja la creciente demanda de instrumentos financieros vinculados a los criterios ESG.

En este contexto, se espera que la financiación verde y la destinada a la transición contribuyan a apoyar a las empresas en la inversión en tecnología, la mejora de su capacidad productiva, la reducción de emisiones y el cumplimiento de los estándares cada vez más exigentes de las cadenas de suministro internacionales./.