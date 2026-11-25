Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibió hoy en Hanoi al embajador de Bután en el país, Kinzang Dorji, quien le realizó una visita de despedida con motivo del término de su mandato.



El mandatario reconoció las contribuciones positivas del embajador al fortalecimiento y la profundización de las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Bután. En particular, destacó su papel en la exitosa organización de la visita de Estado a Vietnam del Rey y la Reina de Bután en agosto de 2025, un acontecimiento histórico que marcó un hito importante en las relaciones bilaterales.



También valoró la política de desarrollo de Bután, que combina el crecimiento económico con el desarrollo humano, toma la felicidad de la población como indicador de referencia y, al mismo tiempo, preserva la cultura y protege el medio ambiente. Estas orientaciones también coinciden con las de Vietnam y constituyen una base favorable para aprovechar el potencial de cooperación entre ambos países.



Propuso a ambas partes intensificar los intercambios a todos los niveles, especialmente al más alto, establecer próximamente un mecanismo de consultas bilaterales e implementar eficazmente el Memorando de Entendimiento sobre el Marco de Cooperación entre los dos Gobiernos, firmado en agosto de 2025. Asimismo, instó a continuar los intercambios y las negociaciones con vistas a la firma de acuerdos específicos que sirvan de marco para la cooperación bilateral.



Afirmó que Vietnam está dispuesto a suministrar a Bután los productos que este país necesita, en particular alimentos, bienes de consumo y materiales de construcción, al tiempo que alentó a las empresas vietnamitas a invertir en ese país.



También propuso intensificar el intercambio de experiencias en materia de desarrollo sostenible y la cooperación en los ámbitos de las energías limpias, la industria verde, la agricultura inteligente de alta tecnología, el turismo espiritual y los intercambios pueblo a pueblo.



Reafirmando la disposición de Vietnam a servir de puente para ayudar a Bután a ampliar sus relaciones con los países de la ASEAN, el dirigente vietnamita expresó su deseo de que ambos países mantengan una estrecha coordinación y se apoyen mutuamente en los foros multilaterales, especialmente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Movimiento de Países No Alineados y los foros parlamentarios multilaterales.



Por su parte, el embajador Kinzang Dorji manifestó su honor por haber desempeñado el cargo de embajador de Bután en Vietnam. Transmitió los saludos del Rey y la Reina de Bután al secretario general y presidente, To Lam, y su esposa, así como la invitación oficial de la pareja real para que realicen próximamente una visita de Estado a Bután.



El diplomático elogió los logros de Vietnam, su visión de desarrollo y la determinación del Partido y el Estado vietnamitas de conducir al país hacia una nueva era de desarrollo. Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de To Lam y de los demás dirigentes vietnamitas, Vietnam alcanzará con éxito el objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



Al destacar que Bután concede gran importancia a sus relaciones de amistad con Vietnam, Kinzang Dorji manifestó su deseo de que ambos países profundicen la cooperación en ámbitos con gran potencial.



Afirmó que, al regresar a su país y asumir nuevas funciones, seguirá contribuyendo al desarrollo de las relaciones bilaterales, especialmente en los ámbitos del comercio, la inversión, el turismo, los intercambios culturales y los contactos entre los pueblos.



Asimismo, señaló que promoverá activamente la firma de varios acuerdos de cooperación, entre ellos un tratado de libre comercio, un acuerdo de promoción y protección de inversiones, un convenio para evitar la doble imposición y un acuerdo sobre transporte aéreo.



Propuso que ambos países establezcan próximamente representaciones consulares honorarias para facilitar las relaciones entre sus ministerios, sectores y empresas./.





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