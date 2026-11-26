Hanoi (VNA) – Vietnam presidirá la 12.ª Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y, junto con Myanmar, organizará la 11.ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), que se celebrarán el próximo 28 de noviembre en Hanoi.



Así lo anunció la viceministra de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Hang, durante una rueda de prensa celebrada hoyen esta capital. Resaltó que Vietnam ejerce la presidencia de la CLMV en 2026, mientras que Myanmar preside el mecanismo ACMECS.



Se espera que las cumbres cuenten con la participación del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung; el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing; el primer ministro de Camboya, Hun Manet; el primer ministro de Laos, Saleumxay Kommasith; el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul; el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, así como representantes de socios regionales y organizaciones internacionales.

La 12.ª Cumbre CLMV se desarrollará bajo el lema “Conectar a Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam: aprovechar elpotencial y construir un futuro de prosperidad compartida”, mientras que la 11.ª Cumbre ACMECS tendrá como tema “Impulsar el desarrollo socioeconómico hacia una ACMECS inteligente y sostenible”.



Según la viceministra Nguyen Minh Hang, ambas cumbres se celebran en un contexto internacional y regional marcado por la complejidad y la incertidumbre, que plantea tanto oportunidades como desafíos para los países del Mekong. Los problemas transfronterizos, como el cambio climático, la seguridad hídrica, la ciberdelincuencia y la protección del medio ambiente, exigen una coordinación más estrecha y una cooperación más eficaz entre las naciones de la subregión.



Ante esta situación, los países miembros esperan que las cumbres permitan consensuar nuevas orientaciones y prioridades de cooperación, generar avances concretos en el funcionamiento de ambos mecanismos, impulsar el desarrollo socioeconómico y contribuir a consolidar la paz, la estabilidad y la prosperidad compartida en toda la subregión.



Una de las principales prioridades de los líderes será reforzar la conectividad estratégica en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, las infraestructuras, la logística, el medio ambiente, la cultura, el turismo y la educación. También se debatirán medidas para crear condiciones más favorables a las inversiones y las actividades empresariales en los países de la región.



Asimismo, los participantes analizarán formas de fortalecer la respuesta conjunta a los desafíos comunes, especialmente el cambio climático, la protección ambiental y la gestión y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos del río Mekong, con el fin de garantizar medios de vida estables y sostenibles a largo plazo para la población.



Otra prioridad será estrechar los vínculos entre los mecanismos de cooperación subregional y la ASEAN, los socios para el desarrollo, el sector empresarial y las organizaciones internacionales, a fin de movilizar recursos, iniciativas y programas de manera más eficaz y contribuir a hacer realidad la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



En cuanto a Vietnam, la viceministra Nguyen Minh Hang destacó que acoger estas dos cumbres constituye tanto un honor como una responsabilidad y, al mismo tiempo, una importante oportunidad para que el país reafirme su papel central, contribuya activamente e impulse la cooperación en la subregión del Mekong, de importancia estratégica vital para Vietnam.



La organización de estos encuentros representa también un paso concreto en la implementación de las orientaciones de política exterior establecidas por el XIV Congreso Nacional del Partido, contribuyendo a fortalecer la amistad, la solidaridad y la cooperación con los países vecinos, ampliar el espacio de desarrollo y avanzar en elcumplimiento de los objetivos nacionales.



La viceministra indicó que los preparativos para ambas cumbres se han llevado a cabo de manera coordinada y rigurosa, bajo la estrecha dirección de los dirigentes del Partido y del Estado y con la participación activa de los ministerios y organismos competentes. Los esfuerzos organizativos han recibido una valoración muy positiva de los países miembros.



Nguyen Minh Hang expresó su confianza en que, con el respaldo de los países participantes y su espíritu de cooperación responsable, ambas cumbres concluirán con éxito y generarán avances concretos en la cooperación subregional, reforzarán la solidaridad y la confianza política entre los países del Mekong y contribuirán al desarrollo de sus miembros y de la Comunidad de la ASEAN en su conjunto./.

VNA