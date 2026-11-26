Hanoi (VNA)- Vietnam solicita a Estados Unidos una valoración objetiva y equilibrada de sus esfuerzos y logros, aseveró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.



Durante la rueda de prensa ordinaria de la Cancillería, la vocera respondió a una pregunta sobre la reacción de Vietnam ante la información de que Estados Unidos prepara la imposición de nuevos aranceles de importación a 16 economías, en cuyo marco la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso un arancel adicional máximo del 35% para las mercancías importadas desde Vietnam.



La funcionaria señaló que el Ministerio de Industria y Comercio dispone de información completa al respecto.



Precisó que la publicación de conclusiones preliminares y la propuesta de un tipo arancelario máximo por parte de la USTR constituyen una etapa del procedimiento establecido por la legislación estadounidense. Se trata únicamente de una propuesta que aún no ha entrado en vigor ni se aplica oficialmente.



La USTR recabará opiniones y celebrará consultas con las partes pertinentes antes de adoptar una decisión definitiva sobre el tipo arancelario, el mecanismo de aplicación, su relación con otros aranceles y la lista de productos exentos. De acuerdo con la normativa y la práctica de Estados Unidos, se prevé que la decisión final se emita a más tardar el 11 de marzo de 2027.



En los últimos tiempos, Vietnam ha asumido numerosos compromisos en el marco de las negociaciones del Acuerdo comercial recíproco, justo y equilibrado con el país norteamericano, al tiempo que aplica de manera proactiva importantes medidas de reforma para atender las inquietudes de la parte estadounidense, incluidas las cuestiones relacionadas con las investigaciones realizadas al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.



Ambas partes han concluido prácticamente la totalidad de las negociaciones, y solo queda un reducido número de asuntos que requieren continuar el intercambio y las aclaraciones técnicas, con vistas a finalizar el proceso negociador.



Vietnam solicita una vez más a Estados Unidos que evalúe de manera objetiva y equilibrada los esfuerzos y resultados alcanzados por el país en estos ámbitos. En el próximo período, los organismos competentes del país indochino continuarán celebrando consultas directas con la parte estadounidense, con espíritu de buena voluntad, y mantendrán su disposición a compartir información y aclarar las políticas y normativas vietnamitas para resolver satisfactoriamente las diferencias.



Asimismo, durante la rueda de prensa, al responder a una pregunta sobre la postura de Vietnam ante la prórroga hasta febrero de 2027 de la investigación comercial de la USTR relativa a la protección de los derechos de propiedad intelectual en Vietnam, así como sobre el proceso de intercambio y coordinación bilateral en esta materia, la portavoz afirmó que se trata de un procedimiento interno de Estados Unidos que no refleja la naturaleza ni el alcance de la investigación.



Subrayó que la posición de Vietnam sobre la investigación comercial relacionada con la protección de los derechos de propiedad intelectual ha sido expuesta claramente en reiteradas ocasiones. Vietnam vuelve a solicitar a Estados Unidos una valoración objetiva y equilibrada de los esfuerzos y logros del país en estos ámbitos, especialmente durante el período reciente.



Vietnam continuará manteniendo consultas directas con la parte estadounidense, con espíritu constructivo y de buena voluntad, y seguirá dispuesto a intercambiar información y aclarar sus políticas, normativas y su aplicación práctica ante los socios internacionales, incluido Estados Unidos, con el objetivo de resolver adecuadamente las divergencias.



Estas acciones contribuirán a consolidar un entorno de inversión y negocios transparente y saludable en Vietnam, recalcó./.

VNA