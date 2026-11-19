Shenzhen, China (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la Semana de Líderes Económicos del APEC 2026, celebrada en Shenzhen, China.



Durante el encuentro, ambos dirigentes valoraron el mantenimiento de los contactos e intercambios periódicos de alto nivel, así como los avances registrados en las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos en los últimos tiempos.



El dirigente vietnamita destacó el papel de Estados Unidos en el APEC y pidió a Washington que apoye a Vietnam en la organización del Año del APEC 2027.



Asimismo, invitó al presidente Donald Trump a visitar Vietnam y asistir a la Semana de Líderes Económicos del APEC 2027, que se celebrará en Phu Quoc.



Reafirmó que Vietnam considera a Estados Unidos uno de sus socios de importancia estratégica y valoró el papel y las contribuciones del presidente Donald Trump al desarrollo de las relaciones bilaterales.



También propuso que ambas partes intensifiquen los intercambios y coordinen esfuerzos para implementar eficazmente el marco de la Asociación Estratégica Integral, impulsar unas relaciones económicas, comerciales y de inversión estables, equilibradas, sostenibles y mutuamente beneficiosas, así como abordar de manera activa las cuestiones de interés común.



Por su parte, el presidente Donald Trump coincidió con las propuestas del dirigente vietnamita y felicitó a Vietnam por asumir la presidencia del APEC en 2027.



Valoró las actividades y el discurso pronunciado por el dirigente vietnamita durante la Semana de Líderes Económicos del APEC 2026, reiteró la importancia que concede a las relaciones con Vietnam y destacó los resultados alcanzados por ambos países en los últimos tiempos, así como las orientaciones para impulsar los vínculos bilaterales en el futuro.



Con motivo del encuentro, el presidente Donald Trump reiteró su invitación a To Lam para participar en la Cumbre del Grupo de los Veinte (G20), que se celebrará en diciembre en Estados Unidos./.

VNA