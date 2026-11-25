Moscú (VNA) - Hanoi propuso tres pilares de cooperación con Moscú en materia de gobernanza urbana inteligente, desarrollo verde e intercambio cultural, y reafirmó su disposición a impulsar iniciativas de conectividad entre capitales en el marco de los BRICS.



La propuesta fue presentada por la presidenta del Consejo Popular de Hanoi, Phung Thi Hong Ha, durante una sesión temática sobre la cooperación interparlamentaria para el desarrollo sostenible de las ciudades y regiones, celebrada el 24 de noviembre en el marco del Foro Municipal Internacional 2026, en Moscú, capital de Rusia.



Moderada por el presidente de la Duma de la ciudad de Moscú, Alexey Shaposhnikov, la sesión reunió a cerca de 300 delegados internacionales, así como dirigentes de órganos legislativos y gobiernos de numerosas capitales y grandes ciudades.



Al intervenir en el debate sobre la cooperación interparlamentaria en materia de gobernanza inteligente, desarrollo sostenible y cohesión ciudadana entre Hanoi y Moscú, Hong Ha destacó las tradicionales relaciones de amistad entre Vietnam y Rusia, así como la estrecha y sólida cooperación entre ambas capitales, establecida en 1998.



Según señaló, los órganos electos desempeñan un papel fundamental en la formulación de políticas, la asignación de recursos y la supervisión de su ejecución, garantizando que las decisiones respondan a los intereses de la ciudadanía.



Sobre la base de la implementación del Plan Maestro de la Capital y de los mecanismos especiales contemplados en la Ley de Capitalidad de 2026 de Vietnam, Hanoi propuso tres líneas prioritarias de cooperación.



En primer lugar, exhortó a incrementar el intercambio de experiencias en el perfeccionamiento institucional, la gobernanza urbana inteligente y la transformación digital, especialmente en ámbitos como la descentralización y delegación de competencias, la gestión presupuestaria y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y los macrodatos (big data).



En segundo lugar, urgió a impulsar el desarrollo urbano verde y sostenible mediante el intercambio de experiencias en transporte público, ferrocarriles urbanos, ampliación de espacios verdes, uso de energías limpias, reducción de emisiones y conservación del patrimonio.



Por último, hizo hincapié en la ampliación de los intercambios culturales, educativos y entre los pueblos, aprovechando los resultados del “Día de la Cultura de Hanoi en Moscú”, celebrado en mayo de 2026, y fortaleciendo la cooperación entre instituciones educativas y de investigación, así como entre las jóvenes generaciones.



Además de la cooperación bilateral, Hanoi, como capital de un país socio de los BRICS, manifestó su disposición a participar en el Movimiento Parlamentario de las capitales de los países BRICS, en coordinación con Moscú, para compartir experiencias e impulsar iniciativas de desarrollo urbano sostenible.



Hong Ha consideró asimismo que ambas capitales cuentan con un amplio potencial de cooperación en turismo, intercambios entre sus habitantes y promoción cultural y turística.



El Foro Municipal Internacional 2026 se celebró los días 23 y 24 de noviembre en Moscú, con debates centrados en la economía, la innovación, el desarrollo urbano sostenible, las relaciones internacionales, el capital humano y las iniciativas juveniles./.

VNA