Beijing (VNA) - La organización del Año APEC 2027 permitirá a Vietnam reforzar su posición internacional, ampliar la cooperación económica y contribuir a definir la agenda regional, afirmó el profesor Cheng Hanping, director ejecutivo del Instituto de Estudios Regionales y Nacionales y del Centro de Estudios de Vietnam de la Universidad Tecnológica de Zhejiang (China).



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el académico evaluó las contribuciones de Vietnam a la integración económica, el libre comercio, la economía digital y la transición verde, y destacó su compromiso con el multilateralismo y la cooperación abierta e inclusiva basada en normas comunes.



Según explicó, debido a su economía orientada al exterior y su fuerte dependencia del comercio internacional, Vietnam es sensible a las fluctuaciones mundiales. Por ello, el multilateralismo y los mecanismos de cooperación basados en reglas comunes le permiten afrontar los impactos externos y contribuir a la estabilidad regional.



Sobre los preparativos para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, Cheng Hanping señaló que Vietnam está definiendo orientaciones para promover una región Asia-Pacífico abierta, innovadora y próspera, en beneficio tanto de sus propios intereses como de la cooperación regional.



La celebración del foro ofrecerá al país oportunidades para elevar su perfil internacional, promover su imagen y sus logros de desarrollo, así como ampliar los intercambios entre los pueblos, el turismo y los vínculos económicos y comerciales.



En particular, la elección de Phu Quoc como sede de las actividades permitirá dar mayor visibilidad a este destino y atraer visitantes internacionales. El evento también puede favorecer la mejora de las infraestructuras de transporte, el entorno y los servicios, generando beneficios duraderos para la población y el turismo local.



En el ámbito económico, Vietnam podrá aprovechar los mecanismos de APEC para facilitar el comercio, reducir aranceles y fortalecer la conectividad con sus socios.



Respecto a la continuidad entre las presidencias de China y Vietnam, el profesor expresó su deseo de que temas como la economía digital, la inteligencia artificial (IA) y la estabilidad de las cadenas de suministro sigan ocupando un lugar destacado en la agenda de 2027.



Asimismo, subrayó que el APEC debe pasar de las declaraciones a acciones concretas, renovar los mecanismos existentes y crear nuevas plataformas de coordinación que generen resultados tangibles. En este sentido, China y Vietnam pueden reforzar su cooperación en la elaboración de normas comerciales y en la promoción de iniciativas favorables al crecimiento regional y mundial.



Cheng Hanping destacó que ambos países, como vecinos cercanos con orientaciones de desarrollo similares, cuentan con condiciones favorables para intensificar la coordinación en los mecanismos multilaterales y afrontar juntos las incertidumbres económicas. También consideró fundamental mantener un enfoque centrado en las personas y orientado a mejorar sus condiciones de vida.



El académico expresó su esperanza de que Vietnam y China mantengan una estrecha coordinación durante los preparativos y la organización de APEC 2027, garanticen la continuidad de los compromisos y amplíen los mecanismos prácticos de cooperación para lograr resultados concretos./.

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