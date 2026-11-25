Yakarta (VNA) - Equipos de rescate de Indonesia buscan a decenas de trabajadores atrapados en una mina de oro en la provincia de Java Occidental donde, tras varios días de intensas lluvias, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate advirtió que el número de afectados podría ascender a varias decenas.
Según esta entidad, los trabajadores permanecen atrapados desde el 23 de noviembre, a unos 100 metros de profundidad. Algunos medios locales estiman que habría alrededor de 30 personas en esa situación. La mina está situada en el distrito de Bogor, una zona montañosa a unos 60 kilómetros al sur de Yakarta.
El grupo minero estatal Antam aclaró que la explotación donde ocurrió el accidente es ilegal y no forma parte de sus operaciones, informó la agencia estatal Antara.
Indonesia posee abundantes recursos minerales, pero las explotaciones mineras a pequeña escala y sin autorización provocan frecuentes accidentes graves. Su ubicación en zonas remotas y de difícil acceso también dificulta la supervisión de las autoridades./.
Continúa la búsqueda de víctimas del derrumbe en una cantera de Indonesia
Las autoridades indonesias continuarán la búsqueda de ocho personas atrapadas en un derrumbe de rocas en una cantera de Java Occidental, según informó la agencia de búsqueda y rescate Basarnas.