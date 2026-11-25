Yakarta (VNA) - Equipos de rescate de Indonesia buscan a decenas de trabajadores atrapados en una mina de oro en la provincia de Java Occidental donde, tras varios días de intensas lluvias, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate advirtió que el número de afectados podría ascender a varias decenas.



Según esta entidad, los trabajadores permanecen atrapados desde el 23 de noviembre, a unos 100 metros de profundidad. Algunos medios locales estiman que habría alrededor de 30 personas en esa situación. La mina está situada en el distrito de Bogor, una zona montañosa a unos 60 kilómetros al sur de Yakarta.



El grupo minero estatal Antam aclaró que la explotación donde ocurrió el accidente es ilegal y no forma parte de sus operaciones, informó la agencia estatal Antara.



Indonesia posee abundantes recursos minerales, pero las explotaciones mineras a pequeña escala y sin autorización provocan frecuentes accidentes graves. Su ubicación en zonas remotas y de difícil acceso también dificulta la supervisión de las autoridades./.

VNA