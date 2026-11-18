El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso que la ASEAN y la India pasen del acercamiento de intereses a la acción estratégica conjunta, convirtiendo los compromisos políticos en resultados concretos de cooperación, con las prioridades en la consolidación de la paz, el impulso de la integración económica, y el fortalecimiento de los vínculos entre pueblos.