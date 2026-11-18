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Líder vietnamita destaca papel de AIPA en construcción de una ASEAN unida y próspera
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió un mensaje a la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47), evento que se inauguró hoy en Manila, Filiipinas con la participación del presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man.
Vietnam y Singapur refuerzan la cooperación parlamentaria
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy con su homólogo de Singapur, Seah Kian Peng, en el marco de la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA 47), celebrada en Manila.
Vietnam, Laos y Camboya destacan importancia estratégica de los lazos parlamentarios
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, y la titular de la Asamblea Nacional de Camboya, Khuon Sudary, mantuvieron un desayuno de trabajo esta mañana en el marco de su participación en la 47ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47) en Manila.
Vietnam desempeña papel activo y responsable en APEC
Casi 30 años después de su ingreso en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Vietnam ha pasado de ser un nuevo miembro a convertirse en un participante activo. El país no solo impulsa una integración proactiva, sino que también contribuye a definir marcos comunes de cooperación y respalda los esfuerzos del foro para adaptarse a los cambios globales y las nuevas tendencias de desarrollo.
ASEAN 2027: Hacia una integración más profunda y una cooperación más amplia con sus socios
La 49.ª Cumbre de la ASEAN concluyó en Manila con el traspaso de la presidencia de Filipinas a Singapur para 2027 y la participación activa de Vietnam.
Impulsan nuevas oportunidades de cooperación entre la ASEAN y Estados Unidos
Vietnam propone fortalecer la cooperación económica, la inteligencia artificial y la ciberseguridad entre la ASEAN y Estados Unidos durante la cumbre celebrada en Manila.
Vietnam busca seguir reforzando la eficacia de la coordinación con Camboya y la ONU
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, se reunió con su homólogo camboyano, Hun Manet, y con el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para impulsar la cooperación bilateral, regional y multilateral.
Líder vietnamita aboga por estrechar los vínculos con la provincia china de Guangdong
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam propone fortalecer los vínculos entre Vietnam y Guangdong, ampliar las cadenas de suministro y promover inversiones con transferencia tecnológica y formación de recursos humanos.
Primer ministro de Vietnam concluye su participación en la 49.ª Cumbre de la ASEAN
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, partió hoy de Manila rumbo a Hanoi, concluyendo con éxito su participación en la 49.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y las reuniones conexas, celebradas del 14 al 17 de noviembre en Filipinas.
Vietnam propone impulsar la acción estratégica conjunta entre la ASEAN y la India
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso que la ASEAN y la India pasen del acercamiento de intereses a la acción estratégica conjunta, convirtiendo los compromisos políticos en resultados concretos de cooperación, con las prioridades en la consolidación de la paz, el impulso de la integración económica, y el fortalecimiento de los vínculos entre pueblos.
Vietnam y China refuerzan la cooperación en seguridad y aplicación de la ley
Los ministros de Seguridad Pública de Vietnam y China acordaron intensificar el intercambio de información, combatir la delincuencia transnacional
Vietnam dispuesto a impulsar proyectos de cooperación con Rusia
Vietnam y Rusia buscan ampliar la cooperación económica, comercial y turística, facilitar las inversiones empresariales y acelerar proyectos estratégicos en el marco de su asociación estratégica integral.
Vietnam propone orientaciones estratégicas para reforzar papel de Cumbre de Asia Oriental
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, propuso tres orientaciones para fortalecer la Cumbre de Asia Oriental, impulsar la paz regional y promover nuevos motores de crecimiento.
Vietnam y Timor-Leste acuerdan impulsar la cooperación parlamentaria
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y la titular del Parlamento Nacional de Timor-Leste, Maria Fernanda Lay, acordaron intensificar el intercambio de delegaciones a todos los niveles entre los dos órganos legislativos al reunirse hoy en Manila, Filipinas.
Vietnam y Dinamarca: de la ayuda al desarrollo a la asociación estratégica integral
Vietnam y Dinamarca conmemoran 55 años de relaciones diplomáticas con una nueva etapa de cooperación estratégica, inversiones, energías renovables y proyectos de energía eólica marina.
Vietnam promueve la cooperación con empresas chinas en alta tecnología e innovación
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, pidió a varias empresas chinas ampliar sus inversiones en tecnología avanzada, I+D y electrónica inteligente, así como fortalecer la transferencia tecnológica y la cooperación con empresas vietnamitas.
Vietnam y Camboya reafirman voluntad de fortalecer sus relaciones
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se reunió con su homólogo camboyano, Hun Manet, en Manila para impulsar la cooperación bilateral y fortalecer los vínculos en el marco de la ASEAN.
Dirigentes parlamentarios de la ASEAN se reúnen con el presidente de la AIPA-47
El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Doan Anh, participó en un encuentro con el presidente de la AIPA-47 en Manila para fortalecer la cooperación parlamentaria de la ASEAN.
Premier vietnamita destaca tres prioridades para fortalecer la cooperación Mekong-Japón
Vietnam propone reforzar la cooperación Mekong-Japón mediante la conectividad económica, la innovación, la seguridad no tradicional y la renovación de los mecanismos de coordinación para impulsar un desarrollo sostenible y resiliente en la subregión.
Quang Ninh pone a prueba modelos de hospitales y escuelas socialistas
La provincia aplicará dos proyectos piloto hasta 2030 para mejorar la atención sanitaria y promover una educación integral y equitativa.