Hanoi (VNA) - El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, mantuvo una reunión de trabajo en Shenzhen, China, con Liao Lin, presidente del Consejo de Administración del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), para debatir la cooperación en materia de movilización de capitales, financiación de proyectos y conectividad financiera entre ambos países.



La reunión tuvo lugar la víspera durante la visita de trabajo a China del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, para participar en la 33ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y realizar actividades bilaterales.



Durante el encuentro, Van Tuan valoró altamente la capacidad financiera, la red internacional y la experiencia del ICBC en financiación del comercio, movilización de capitales y financiación de proyectos.



Asimismo, reconoció las contribuciones de esta entidad bancaria al apoyo a las empresas, la promoción del comercio y la inversión, y la financiación de proyectos en Vietnam.



El ministro instó al ICBC a compartir información sobre los mercados y experiencias en la captación de capitales internacionales, así como a contribuir a conectar a socios vietnamitas con inversores.



Subrayó que los posibles mecanismos de cooperación deben tener debidamente en cuenta los costos del capital, los plazos de los préstamos y la gestión de riesgos, a fin de garantizar el uso eficiente de los recursos financieros y la seguridad de la deuda pública.



En cuanto al desarrollo de infraestructuras, Ngo Van Tuan tomó nota del interés del ICBC en los proyectos de transporte y ferrocarriles que conectan Vietnam y China. En este sentido, instó al banco a coordinar con los organismos vietnamitas competentes para estudiar soluciones de financiación y mecanismos de movilización de capital adecuados, en consonancia con las necesidades reales, la normativa vigente y las decisiones de las autoridades competentes.



Por su parte, Liao Lin valoró las perspectivas de desarrollo de Vietnam y expresó el deseo del ICBC de fortalecer aún más la cooperación con el Ministerio de Finanzas del país.



Señaló que el banco está dispuesto a aprovechar sus ventajas en estructuración de capital, financiación de proyectos y servicios financieros transfronterizos para apoyar a los socios vietnamitas e impulsar el comercio y la inversión entre ambos países.



Ambas partes también intercambiaron puntos de vista sobre la cooperación en la financiación de proyectos y la captación de recursos en los mercados internacionales mediante la emisión de bonos.



Acordaron mantener la coordinación entre sus respectivas unidades de enlace para continuar estudiando posibles ámbitos de cooperación, contribuyendo así a reforzar la conectividad financiera entre Vietnam y China./.





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