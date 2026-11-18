Shenzhen, China (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo esta mañana una reunión con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, al margen de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperacíón Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen (China).



Durante el encuentro, ambos dirigentes expresaron su satisfacción por los avances positivos en las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Perú, tras 32 años del establecimiento de relaciones diplomáticas (14 de noviembre de 1994-2026).



El dirigente vietnamita destacó que su país siempre concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con Perú en múltiples ámbitos, al considerarlo un amigo cercano y un socio importante de Vietnam en América Latina.



Con el objetivo de profundizar los vínculos bilaterales y hacer que la cooperación entre ambos países sea cada vez más sustancial y eficaz, propuso seguir impulsando la colaboración en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Pidió a Perú que continúe facilitando las inversiones y actividades empresariales de las compañías vietnamitas en el país, entre ellas el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel). También solicitó apoyo de la nación suramericana para que Vietnam organice con éxito el Año APEC 2027 e invitó cordialmente a la presidenta Keiko Fujimori a visitar Vietnam en una fecha conveniente y participar en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027, que se celebrará en Phu Quoc.



Por su parte, la presidenta peruana resaltó los tradicionales y estrechos vínculos de amistad entre ambos países y manifestó su deseo de promover la cooperación con Vietnam en ámbitos de interés común y en los que ambos países cuentan con fortalezas, especialmente la economía digital, el comercio de productos agrícolas, la energía y la explotación minera.



Al subrayar que Perú y Vietnam son economías con un alto grado de apertura, la presidenta peruana dio la bienvenida a las empresas vietnamitas interesadas en invertir en Perú, particularmente en los sectores de la economía digital y el comercio.



Asimismo, extendió una invitación al secretario general del Partido y presidente, To Lam, a realizar próximamente una visita de Estado a Perú, la cual fue aceptada con agrado.



Ambos dirigentes coincidieron en continuar fortaleciendo la coordinación estrecha y el apoyo mutuo en los marcos multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y APEC, así como en promover la cooperación entre la ASEAN y América Latina./.

VNA