Buenos Aires (VNA) – La emisora argentina Radio Con Vos dedicó un programa especial a Vietnam, con la participación del periodista e investigador Gastón Fiorda, reconocido por sus estudios sobre la historia y la realidad contemporánea del país asiático.

Durante el espacio Mundo en clave, efectuado el último sabado, Fiorda compartió valoraciones sobre los avances socioeconómicos de Vietnam, su política exterior y el fortalecimiento de su posición en el escenario internacional.

En el programa, de casi una hora de duración, el invitado, presidente del Instituto Cultural Argentino-Vietnamita (ICAV), destacó la profunda transformación experimentada por Vietnam, que pasó de afrontar las graves consecuencias de la guerra a convertirse en una economía dinámica, abierta al comercio internacional y con una presencia cada vez más relevante en las relaciones económicas globales.

Asimismo, consideró que el país constituye hoy un socio confiable para la comunidad internacional.

Mundo en clave se emite todos los sábados por Radio Con Vos, en la frecuencia 89.9 FM, y está conducido por Hugo Gulman y Larry Levy. El espacio está dedicado al análisis de la actualidad internacional y aborda en profundidad distintos países, regiones y cuestiones de alcance transfronterizo, como los conflictos, las migraciones y la seguridad alimentaria.

En la emisión dedicada a Vietnam, Fiorda - licenciado en Filosofía, magíster en Derechos Humanos y autor de diversos trabajos de investigación sobre el país - conversó sobre su historia, su desarrollo actual y sus relaciones con las principales potencias y con los países de la región.

Al comienzo del diálogo, Fiorda señaló que la imagen de Vietnam en Argentina no solo está vinculada a los recuerdos históricos de su lucha por la independencia, sino que también se proyecta cada vez más a través de los logros alcanzados en la construcción y el desarrollo nacional, así como de su creciente papel en el ámbito internacional.

Recordó que, tras décadas de guerra y destrucción, el país tuvo que afrontar una compleja etapa de reconstrucción, antes de emprender un proceso de transformación que modificó profundamente su economía y su sociedad.

Al referirse al proceso de Renovación (Doi Moi), iniciado en 1986, el investigador lo definió como un punto de inflexión que permitió a Vietnam desarrollar una economía de mercado con orientación socialista, ampliar sus relaciones económicas y profundizar su integración internacional.

A su juicio, el país ha logrado mantener un crecimiento económico sostenido durante un largo período y, al mismo tiempo, establecer objetivos de desarrollo a largo plazo. Entre ellos mencionó la aspiración de alcanzar, para 2045, el centenario de la independencia, un nivel de desarrollo de ingresos medios-altos.

Fiorda consideró que uno de los indicadores más visibles de esta transformación es la mejora de las condiciones de vida de la población a lo largo de las generaciones.

Como ejemplo, describió los cambios en la estatura, la nutrición y las condiciones cotidianas de los jóvenes en comparación con las de sus padres y abuelos.

Según sostuvo, estos avances reflejan de manera tangible el impacto del crecimiento económico y del progreso social. También resaltó los esfuerzos del país en materia de infraestructura, producción y fortalecimiento de su capacidad industrial.

En cuanto al comercio y la integración económica, el periodista argentino afirmó que Vietnam ha construido una economía con un alto grado de apertura, ha ampliado sus vínculos con numerosos socios y participa activamente en acuerdos de libre comercio.

Señaló que el país no solo representa un mercado con potencial, sino que también ocupa un lugar importante en las cadenas globales de suministro. Entre los sectores que mencionó figuran la industria manufacturera, la textil, la del calzado, la marroquinería y la tecnológica.

En este sentido, destacó la presencia de grandes empresas internacionales, como Samsung, como muestra de la capacidad productiva y del atractivo del entorno de inversión vietnamita.

El invitado también valoró el papel de Vietnam en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), una región que, a su juicio, ofrece importantes oportunidades de cooperación económica y comercial.

Desde la perspectiva argentina, consideró que el fortalecimiento de los vínculos con Vietnam puede facilitar un mayor acercamiento al conjunto de los mercados del Sudeste Asiático.

Destacó, en particular, las posibilidades de ampliar la cooperación bilateral en agricultura, agroindustria y comercio, y expresó la conveniencia de que Argentina preste mayor atención a Vietnam y a Asia-Pacífico.

Al analizar la política exterior vietnamita, Fiorda subrayó la continuidad de sus principios de independencia y autodeterminación, defensa de la paz, cooperación y desarrollo, así como de diversificación y multilateralización de sus relaciones internacionales.

Según explicó, Vietnam mantiene vínculos con socios de diferentes regiones sobre la base del respeto mutuo y la defensa de sus intereses nacionales, procurando no quedar involucrado en las confrontaciones entre las grandes potencias.

Al abordar los conflictos internacionales, entre ellos la crisis entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Oriente Medio, el investigador puso de relieve la importancia que Vietnam concede a la paz, tanto dentro de sus fronteras como en el ámbito internacional.

En su opinión, la experiencia histórica del país explica su compromiso con la solución pacífica de las controversias y su rechazo a involucrarse en los conflictos armados.

Fiorda también se refirió a la evolución de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos después de la normalización diplomática, y consideró que constituye un ejemplo de cómo ambos países han podido dejar atrás las heridas del pasado para desarrollar una cooperación en ámbitos de interés común.

Afirmó que Vietnam mantiene actualmente relaciones con numerosos países de Asia, Europa y América, así como con los principales centros económicos del mundo.

Otro aspecto destacado por el invitado fue la credibilidad de Vietnam como socio internacional.

Señaló que el país mantiene una posición firme durante las negociaciones en defensa de sus principios e intereses, y que concede gran importancia al cumplimiento de los compromisos asumidos.

Desde su perspectiva, Vietnam se ha consolidado progresivamente como un interlocutor confiable y un actor relevante en las redes de cooperación y comercio internacional.

En el tramo final del programa, al ser consultado sobre los desafíos y las perspectivas de desarrollo del país, Fiorda se refirió a los objetivos y las tareas definidos tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.

Entre las prioridades mencionó la necesidad de seguir renovando los métodos de gestión, mejorar la eficiencia del aparato estatal y concentrar recursos en sectores estratégicos.

En particular, destacó ámbitos como la inteligencia artificial y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que consideró fundamentales para elevar la productividad, generar nuevos motores de crecimiento y desarrollar recursos humanos altamente cualificados.

El diálogo concluyó con una reflexión de Fiorda sobre la proyección de Vietnam y el interés que despierta entre los observadores internacionales.

El investigador sostuvo que, para comprender plenamente al país, es necesario ampliar la mirada más allá de las imágenes asociadas a la guerra y prestar atención a la sociedad dinámica que ha construido, a sus avances y a su activa integración internacional.

Asimismo, alentó a Argentina a profundizar el conocimiento y los vínculos con Vietnam, al que consideró un socio con amplias posibilidades de cooperación en un contexto de profundas transformaciones de la economía y el comercio mundiales.

Fiorda desarrolla investigaciones de nivel doctoral en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además de su labor periodística, participa en iniciativas de investigación y de promoción del intercambio cultural entre Argentina y Vietnam.

Es autor del libro “Vietnam: Proceso de Reunificación”, un estudio sobre la reunificación, la reconstrucción y el desarrollo del país entre 1975 y 1986. La obra, fruto de casi siete años de investigación e incluyendo una estancia de trabajo en Vietnam y encuentros con testigos de la historia, contribuye a acercar la historia contemporánea y el proceso de Renovación vietnamita a los lectores de Argentina y América Latina./.