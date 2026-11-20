Buenos Aires (VNA) - Más de 300 empresas y representantes de importadores de distintos países participaron en Argentina Alimenta, la primera edición de la Feria Internacional de la Industria Alimentaria y de Bebidas, celebrada del 17 al 19 de noviembre en el predio ferial La Rural de Buenos Aires.

El evento reunió a compañías de diversos sectores de la cadena de producción de alimentos, entre ellos productos agrícolas, carnes, lácteos, pescados y mariscos, frutas y verduras, bebidas, vinos y tecnologías para el procesamiento de alimentos.

Además. la feria contó con la participación de alrededor de 45 importadores procedentes de 23 países de América, Europa, África y Asia, incluido Vietnam. En este marco se organizaron encuentros y rondas de negocios para promover contactos comerciales, buscar nuevos socios y ampliar las exportaciones argentinas.

Gracias a sus condiciones de suelo y clima, así como a la abundancia de recursos naturales, Argentina es uno de los principales centros de producción agropecuaria y alimentaria de América del Sur. El país destaca por sus carnes vacunas, cereales, soja, aceites vegetales, productos lácteos y vinos.

Además de consolidar sus mercados tradicionales, las empresas argentinas buscan ampliar su presencia en Asia, donde Vietnam es considerado un mercado con importantes perspectivas. El país indochino representa no solo un destino potencial para los productos argentinos, sino también una posible plataforma logística para facilitar el acceso a otros mercados del Sudeste Asiático.

Entre las entidades participantes, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas de Argentina (APYMEL) manifestó especial interés en el mercado vietnamita.

Sus empresas asociadas trabajan para introducir productos como mozzarella, quesos duros, leche en polvo y otros derivados lácteos. En conjunto, las distintas líneas de productos de sus miembros ya llegan a más de 50 países.

Paola Venturini, directora de Exportaciones de APYMEL, explicó que la asociación trabaja con las autoridades argentinas y la embajada del país en Vietnam para conocer las condiciones arancelarias, identificar distribuidores y avanzar en la comercialización de sus productos.

Paola Venturini, directora de Exportaciones de APYMEL (Foto: VNA)

La entidad busca oportunidades en distintos canales de distribución, desde el comercio minorista y la industria alimentaria hasta los servicios gastronómicos y el sector hotelero.

Al referirse al papel del agregado agrícola argentino en Vietnam, Venturini destacó: “Recientemente realizamos una capacitación virtual con el agregado agrícola en Vietnam para todas nuestras empresas asociadas. También llevamos adelante un estudio del mercado vietnamita. Él es nuestros ojos y oídos en ese mercado. Consideramos que se trata de un puesto sumamente importante y que su presencia está plenamente justificada por la relevancia que tiene Vietnam para nosotros”.

En cuanto a las perspectivas comerciales, la representante de APYMEL señaló que Vietnam es un mercado dinámico, con un gran potencial de desarrollo y cada vez más atractivo. Recordó que, durante sus visitas a Hanoi y otras localidades del país, quedó gratamente sorprendida por la apertura, el dinamismo económico y el ritmo de crecimiento de Vietnam.

“Creemos que Vietnam no solo es un mercado de consumo muy interesante, sino también un punto de entrada y un centro logístico para llegar a los países del Sudeste Asiático, teniendo en cuenta su posición y el peso de su economía”, afirmó.

En sentido inverso, la feria también permitió poner de relieve la presencia de productos vietnamitas en el mercado argentino. Un ejemplo es el de los anacardos, que la empresa importadora DGRX comercializa en Argentina desde hace aproximadamente ocho años.

DGRX se dedica a importar materias primas alimentarias a granel para distribuirlas entre empresas procesadoras, distribuidores, tiendas de productos dietéticos y pequeños supermercados.

Según Melanie Liendo, ingeniera en alimentos de la compañía, la empresa comenzó importando anacardos enteros de Vietnam y, debido a la buena recepción del producto en el mercado argentino, continuó con las compras y amplió la variedad de presentaciones.

Liendo señaló: “Al principio importábamos únicamente anacardos enteros. El producto vietnamita tuvo una muy buena aceptación en el mercado argentino, por lo que seguimos importándolo hasta hoy. Incluso ampliamos nuestra gama de productos porque el mercado tiene capacidad para absorber otras variedades”.

Por su parte, Gonzalo Urso, ejecutivo de cuentas de DGRX, indicó que la compañía continúa buscando nuevos proveedores y ampliando su oferta para brindar a distribuidores y plantas procesadoras más alternativas en cuanto a productos, calidad y precios.

“Nuestro objetivo es ofrecer productos de excelente calidad, junto con un buen servicio y precios competitivos en el mercado local”, afirmó.

Desde los productos lácteos argentinos hasta los anacardos vietnamitas, los contactos establecidos en Argentina Alimenta reflejan las posibilidades de ampliar el intercambio comercial entre ambos países en el ámbito de los alimentos y el procesamiento agroindustrial.

Los encuentros directos entre empresas, el conocimiento de las necesidades de cada mercado y la búsqueda de nuevos socios comerciales pueden contribuir a acercar los productos de ambas naciones a sus respectivos consumidores e impulsar los vínculos económicos y comerciales bilaterales./.