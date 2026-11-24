

Hanoi (VNA) - Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, celebrado el 23 de noviembre en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió mensajes de solidaridad a los dirigentes de la ONU y al presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas.



Los mensajes fueron dirigidos al secretario general de la ONU, António Guterres; al presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman; al presidente del Comité de la ONU para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, Coly Seck; y al presidente Mahmoud Abbas.



En los mensajes, el dirigente vietnamita expresó su profunda solidaridad con el pueblo palestino ante las pérdidas y las graves dificultades humanitarias que afronta. Asimismo, instó a las partes a cumplir estrictamente el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, respetar el derecho internacional humanitario, proteger a la población civil y garantizar el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria.



Reafirmó el apoyo constante de Vietnam a la justa lucha del pueblo palestino por sus derechos legítimos y a la solución de dos Estados. También destacó la participación de Vietnam en el Consejo de Paz para la Franja de Gaza y su disposición a coordinarse con la ONU y los socios internacionales para contribuir a la reconstrucción y a la estabilización de las condiciones de vida de la población palestina./.





VNA