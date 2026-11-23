Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, asistió hoy a una ceremonia para entregar las decisiones de jubilación a miembros del Buró Político y del Comité Central del XIII mandato que no fueron reelegidos para el XIV mandato.

Al acto asistieron también el expresidente del Estado Luong Cuong; el primer ministro Le Minh Hung; el ex primer ministro Pham Minh Chinh; y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, junto con otros dirigentes del Partido y del Estado y representantes de ministerios, organismos centrales y localidades.

Durante la ceremonia, se anunciaron las decisiones de jubilación, con efecto a partir del 1 de diciembre de 2026. El secretario general y presidente To Lam entregó las decisiones a seis antiguos miembros del Buró Político y del Secretariado: Luong Cuong, Pham Minh Chinh, Tran Quoc Vuong, Phan Dinh Trac, Nguyen Hoa Binh y Nguyen Van Nen.

Asimismo, entregó las decisiones a nueve antiguos miembros del Comité Central del PCV que ocuparon cargos directivos en el Gobierno y la Asamblea Nacional. El primer ministro Le Minh Hung hizo entrega de las decisiones a otros 15 antiguos miembros del Comité Central que trabajaron en organismos del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno, mientras que Tran Cam Tu las entregó a 17 antiguos miembros del Comité Central que fueron dirigentes de ministerios, sectores y localidades.

En esta ocasión, los dirigentes del Partido y del Estado también otorgaron las Órdenes de la Independencia de primera y segunda clase a 25 antiguos miembros del Comité Central del PCV.

Al intervenir en el acto, el ex primer ministro Pham Minh Chinh expresó su agradecimiento a los dirigentes y exdirigentes de distintas generaciones, al pueblo, a los amigos internacionales y a las instituciones en las que trabajó, por el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria.

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, otorga las Órdenes de Independencia de Primera y Segunda Clase a antiguos miembros del Comité Central del Partido. Foto: VNA

Reafirmó su compromiso de mantener su lealtad al camino elegido por el Partido, el Presidente Ho Chi Minh y el pueblo, y de seguir contribuyendo al país dentro de sus posibilidades tras su jubilación. También manifestó su confianza en el liderazgo del Partido y del Estado y en las perspectivas de desarrollo nacional.

Por su parte, el secretario general y presidente To Lam destacó que la entrega de las decisiones de jubilación constituye un hito importante que reconoce el esfuerzo, la formación y las contribuciones de los funcionarios, y representa una ocasión para estrechar los vínculos entre las distintas generaciones de dirigentes del Partido y del Estado.

Expresó su deseo de que los funcionarios jubilados sigan atentos a la situación nacional y aporten opiniones sinceras, francas y constructivas basadas en su experiencia práctica.

Al subrayar la necesidad de evaluar correctamente la situación, sin caer en la complacencia ante los resultados alcanzados ni eludir las deficiencias, To Lam afirmó que el colectivo dirigente continuará promoviendo la unidad y la renovación para cumplir con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV, impulsar un desarrollo rápido y sostenible, mejorar las condiciones de vida de la población y materializar los dos objetivos centenarios del país.

Finalmente, aseguró que el Partido y el Estado seguirán garantizando plenamente y con esmero los regímenes y las políticas destinados a los funcionarios jubilados, como muestra de afecto, responsabilidad y reconocimiento hacia quienes han dedicado muchos años al servicio de la causa común y del país./.