Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy a una conferencia para anunciar el plan maestro de Ciudad Ho Chi Minh para el período 2025-2050, con visión a 100 años.



Al intervenir en el evento, Thanh Man elogió los esfuerzos conjuntos de la ciudad, los ministerios y organismos centrales, así como de expertos y científicos, en la elaboración del plan.



Señaló que el plan establece el objetivo de convertir, para 2030, a Ciudad Ho Chi Minh en un centro urbano moderno de servicios e industria, líder en economía y sociedad digitales, así como en un polo nacional de economía, finanzas, comercio, cultura, educación, ciencia y tecnología.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Asimismo, aspira a lograr una integración internacional más profunda y consolidar una posición destacada en el Sudeste Asiático. Para 2050, la ciudad deberá convertirse en una urbe global atractiva y sostenible, a la altura de las principales metrópolis del mundo.



Al subrayar que la implementación será decisiva para materializar el plan, el titular del Legislativo instó a la organización del Partido y a las autoridades municipales, junto con los organismos pertinentes, a divulgar ampliamente sus contenidos fundamentales entre todos los niveles y sectores, la comunidad empresarial y la población, a fin de generar un alto grado de consenso tanto en la percepción como en la acción.



También pidió reforzar la supervisión por parte de la delegación de diputados de la Asamblea Nacional, el Consejo Popular municipal y la ciudadanía, así como movilizar al máximo los recursos destinados a la inversión y el desarrollo.



La ciudad debe revisar, modificar y elaborar urgentemente nuevos planes de zonificación, detallados y sectoriales, para garantizar su coherencia y articulación con el plan maestro municipal y el plan maestro de la región del Sudeste, señaló.



Exhortó a la ciudad a implementar de manera creativa y decidida la Resolución No. 98/2023/QH15 sobre la aplicación experimental de mecanismos y políticas especiales para Ciudad Ho Chi Minh, junto con el marco jurídico vigente, en particular la recién promulgada Ley de Desarrollo Urbano, con el fin de lograr avances en la movilización de recursos.



Entre las prioridades mencionó el desarrollo urbano orientado al transporte público, la atracción de inversores estratégicos, el desarrollo del Centro Financiero Internacional de Vietnam, el puerto de transbordo internacional de Can Gio y los parques de alta tecnología e innovación, así como la construcción de nuevas zonas urbanas y la creación de espacios habitacionales luminosos, verdes, limpios y bellos para la población.



Para superar los cuellos de botella en materia de infraestructura, instó a priorizar las inversiones en infraestructuras de transporte que conecten la región y desarrollar soluciones fundamentales para hacer frente al cambio climático, las inundaciones y la contaminación ambiental.



Asimismo, pidió promover modelos de economía verde y circular, garantizando que el crecimiento económico vaya acompañado del progreso social, la equidad y la mejora de la calidad de vida.



El dirigente parlamentario solicitó mejorar la eficacia de la gestión estatal y la calidad de los recursos humanos, acelerar la reforma administrativa, la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial.



Hizo hincapié en la necesidad de construir una administración urbana moderna, eficiente, íntegra y orientada a la acción, al servicio de la población y las empresas, prestando especial atención a la formación, captación y utilización eficaz del talento. La ciudad también debe desarrollar un contingente de funcionarios dispuestos a pensar con audacia, actuar con determinación y asumir responsabilidades ante el Partido, el Estado y el pueblo.



Además, instó a construir una organización del Partido unida, íntegra y sólida, con un elevado sentido de la responsabilidad, y adoptar medidas firmes contra la corrupción, el despilfarro y las conductas indebidas, especialmente en la gestión de tierras, las inversiones, las licitaciones, las adquisiciones y la administración de los bienes públicos.



Afirmó que la Asamblea Nacional continuará escuchando las propuestas de la ciudad, perfeccionando oportunamente las instituciones y el marco jurídico, y reforzando la supervisión de la implementación, con el propósito de crear condiciones jurídicas más abiertas y favorables para que Ciudad Ho Chi Minh logre grandes avances en su desarrollo./.



