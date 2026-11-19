Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La coproducción cinematográfica, la formación de recursos humanos y la ampliación de los mercados de distribución figuran entre las principales propuestas de cooperación presentadas en el Foro de Cooperación Económica Corea del Sur-Vietnam, celebrado hoy en Ciudad Ho Chi Minh.

El foro, organizado conjuntamente por el Comité Popular municipal y el Consulado General de Corea del Sur en esta ciudad, bajo el lema “Estrategias de cooperación y desarrollo a través de la industria cinematográfica”, reunió a cerca de 100 representantes de ambos países.

El vicepresidente del Comité Popular, Nguyen Manh Cuong, señaló que la ciudad considera las industrias culturales un sector económico prioritario, en el que se espera que el cine contribuya a atraer inversiones, desarrollar recursos humanos, impulsar el turismo y promover la imagen urbana.

Tras su fusión con las provincias de Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau, la ciudad cuenta con una mayor variedad de escenarios naturales y urbanos, lo que favorece el desarrollo de estudios cinematográficos y servicios de producción, así como la atracción de equipos de rodaje.

Tras incorporarse en 2025 a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en el ámbito cinematográfico, la ciudad está implementando sus compromisos para el período 2026-2030, centrados en la formación de recursos humanos, la ampliación de los espacios creativos y la organización de festivales internacionales de cine.

Asimismo, promueve la coproducción, el intercambio de expertos, la cooperación tecnológica y la distribución cinematográfica.

Por su parte, el cónsul general adjunto de Corea del Sur en Ciudad Ho Chi Minh, Kwon Tae-han, propuso que las productoras de ambos países intensifiquen la cooperación desde el desarrollo de guiones y la inversión hasta la producción y distribución internacional.

También destacó la necesidad de clarificar los procedimientos de coproducción, los mecanismos de reparto de beneficios, reforzar la protección de los derechos de autor y facilitar la concesión de permisos de rodaje.

El presidente de la Asociación de Cine de Vietnam, Do Lenh Hung Tu, propuso establecer un organismo nacional encargado de promover la exportación de películas y apoyar a las empresas en el acceso a los mercados, la participación en mercados cinematográficos y la comercialización de derechos de autor en el extranjero.

Según indicó, los productores deben identificar los mercados potenciales desde la fase de desarrollo del guion, estudiar las preferencias del público y elaborar estrategias de distribución adecuadas.

La cooperación en materia de financiación, tecnología, posproducción y recursos humanos creativos contribuirá a llevar las películas que reflejan la identidad vietnamita al público internacional.

A su vez, Yun Ha, jefe del Departamento de Políticas del Consejo de Cine de Corea (KOFIC), señaló que las películas nacionales están contribuyendo al crecimiento de la taquilla en Vietnam.

En Corea del Sur, la recuperación del mercado tras la pandemia ha sido lenta debido a la concentración de capital en grandes productoras y fondos de inversión, así como a los cambios en los hábitos de entretenimiento del público. La recuperación a largo plazo dependerá de mantener una oferta cinematográfica diversa y suficientemente atractiva para atraer espectadores a las salas, agregó./.