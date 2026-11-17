Hanoi (VNA) - El Departamento de Cinematografía, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, anunció que del 18 al 24 de noviembre se celebrará en todo el país una semana dedicada al séptimo arte, en el marco del VIII Festival Internacional de Cine de Hanoi y del Día de la Cultura Vietnamita 2026.



La iniciativa incluirá proyecciones gratuitas en salas de cine y sesiones itinerantes, con el objetivo de acercar el séptimo arte al público. Las proyecciones gratuitas tendrán lugar del 22 al 24 de noviembre. El programa incluirá cuatro largometrajes de ficción, dos documentales y dos películas de animación. Las salas anunciarán los horarios de las sesiones y la forma para obtener las entradas gratuitas en sus taquillas.

Por otra parte, las proyecciones itinerantes se desarrollarán del 18 al 24 de noviembre y estarán vinculadas a las celebraciones del Día de la Gran Unidad Nacional en las comunidades residenciales. Se dará prioridad a las zonas remotas, montañosas, fronterizas e insulares, así como a las áreas habitadas por minorías étnicas y localidades que carecen de salas de cine. Las unidades organizadoras de cada localidad seleccionarán las películas y establecerán los horarios de acuerdo con las condiciones de cada lugar.



La ceremonia inaugural de la semana de cine está prevista para la noche del 22 de noviembre en el Centro Nacional de Cine, situado en el número 87 de la calle Lang Ha, barrio de O Cho Dua, Hanoi. La película de ficción Chuyen tinh Khau Vai, producida por la Compañía de Cine de Ficción I, ha sido seleccionada para la proyección de apertura.



A través de las proyecciones en salas y de las sesiones itinerantes, la iniciativa busca ampliar el acceso del público a las obras cinematográficas vietnamitas y promover los valores culturales nacionales en distintas regiones del país./.