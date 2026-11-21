Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura aprobó hoy, durante su segundo período de sesiones, una resolución sobre el ajuste de los límites administrativos entre Hanoi y la provincia de Phu Tho.



La resolución, integrada por tres artículos, entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y contempla la transferencia a la administración de Hanoi de una superficie natural de 40,06 kilómetros cuadrados y una población de 1.057 habitantes, pertenecientes a las comunas de Thinh Minh y Luong Son y al barrio de Ky Son, en la provincia de Phu Tho.



Previamente, el ministro del Interior, Nguyen Tien Hai, presentó el informe sobre la explicación, incorporación de opiniones y revisión del proyecto de resolución.



Según el ministro, durante los debates celebrados los días 11 y 13 de noviembre de 2026, los diputados formularon 30 intervenciones y presentaron dos opiniones por escrito. Los legisladores coincidieron en la necesidad del ajuste territorial y respaldaron la propuesta, al considerar que el expediente cumplía los requisitos legales.



Tras recoger las opiniones parlamentarias, el Gobierno revisó el artículo 3 del proyecto. Se establece que la transferencia de expedientes y datos necesarios para la gestión territorial, los procedimientos administrativos y la protección y prevención de incendios forestales deberá completarse antes de la entrada en vigor de la resolución.



Los trámites ya admitidos pero pendientes de resolución serán transferidos a las autoridades competentes de Hanoi, sin que los ciudadanos tengan que presentar nuevamente la documentación.



En materia de políticas sociales, la zona transferida aplicará las disposiciones de Hanoi. No obstante, las prestaciones vigentes que sean más favorables o que no tengan equivalencia en la capital continuarán aplicándose hasta su vencimiento o hasta que las autoridades competentes aprueben nuevas medidas.



El Gobierno también precisó que la resolución solo establecerá la superficie y la población objeto del ajuste, sin modificar expresamente las cifras totales ni redefinir los límites administrativos generales de ambas localidades.



Tras la aprobación, el Gobierno encargará a las autoridades de Hanoi y Phu Tho la ejecución de cuatro grupos de tareas prioritarias.



En primer lugar, se garantizará la gestión y protección estrictas del Parque Nacional de Ba Vi. El ministro Nguyen Tien Hai subrayó que el ajuste territorial no tiene como finalidad crear suelo para la expansión urbana ni implica un cambio en el uso del suelo o en la clasificación forestal. Los proyectos turísticos solo podrán ejecutarse conforme a la planificación y la legislación vigente.



En segundo lugar, se protegerán los derechos e intereses legítimos de la población y se garantizará la estabilidad de sus condiciones de vida. Las 243 familias, con un total de 1.057 personas, no estarán obligadas a trasladarse.



Asimismo, se mantendrán las políticas destinadas a las minorías étnicas Muong y Dao, las personas con méritos revolucionarios y los beneficiarios de asistencia social. Los documentos de identidad y otros certificados expedidos anteriormente conservarán su validez, sin necesidad de renovarlos de forma generalizada.



En tercer lugar, ambas localidades garantizarán una transferencia y recepción ordenadas de expedientes, proyectos, obras y bienes dentro del área de 40,06 kilómetros cuadrados, evitando vacíos legales. Los proyectos aprobados legalmente conservarán su validez jurídica.



Por último, se revisarán y ajustarán la planificación general de la capital, la planificación provincial de Phu Tho y otros planes relacionados, una vez que la resolución entre en vigor./.

VNA