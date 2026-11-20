Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura aprobó hoy las leyes relacionadas con la seguridad nacional, la gestión de armas y explosivos, la prevención y extinción de incendios, la identificación electrónica y la protección de datos.



La Ley de Protección de Infraestructuras Importantes relacionadas con la Seguridad Nacional recibió el respaldo unánime de los 473 diputados presentes y entrará en vigor el 1 de julio de 2027.



El ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, informó que el proyecto definitivo consta de 40 artículos, uno menos que la versión inicial, y fue revisado para armonizarlo con la Ley de Organización del Gobierno, especialmente en lo relativo a las competencias del primer ministro en situaciones de emergencia.



También se precisaron los derechos de las organizaciones y los particulares en materia de indemnizaciones y ayudas por daños, presentación de quejas y denuncias, y acceso a información sobre las zonas de protección de las infraestructuras.



Por su parte, la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Gestión y Uso de Armas, Explosivos y Herramientas de Apoyo, así como la Ley de Prevención y Extinción de Incendios y Rescate, fueron aprobadas con 475 votos a favor. Ambas entrarán en vigor el 1 de marzo de 2027. Según Luong Tam Quang, los proyectos fueron revisados para garantizar su coherencia con otras disposiciones legales y adecuarlos a las necesidades prácticas.



La Ley de Identificación y Autenticación Electrónicas obtuvo 473 votos favorables de los 478 diputados presentes. Integrada por siete capítulos y 45 artículos, entrará en vigor el 1 de julio de 2027. No obstante, la expedición de certificados de firma digital pública por parte del organismo nacional encargado de gestionar la identificación y autenticación electrónicas comenzará el 1 de marzo de ese año.



Durante la presentación del informe sobre las modificaciones del proyecto, el ministro Luong Tam Quang destacó que el texto fue armonizado con la legislación sobre datos, transacciones electrónicas, protección de datos personales, ciberseguridad e identidad ciudadana. Entre los cambios principales figuran la diferenciación entre los supuestos de identificación y autenticación electrónicas obligatorias y voluntarias, la limitación de la recopilación de datos a la finalidad prevista, la prohibición de volver a solicitar información ya disponible y la eliminación de la obligación de presentar documentos cuyos datos ya consten en el sistema de identificación electrónica.



La Ley de Seguridad de Datos, compuesta por seis capítulos y 28 artículos, fue aprobada con 468 votos a favor de los 474 diputados participantes en la votación y entrará en vigor el 1 de julio de 2027.



La norma establece los principios y las medidas para garantizar la seguridad de los datos, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades de los organismos, las organizaciones y los particulares, y regula la gestión estatal en este ámbito. Su aplicación también alcanza a organizaciones y personas físicas extranjeras, tanto dentro como fuera de Vietnam, cuando procesen datos sujetos a la jurisdicción vietnamita o realicen actos que atenten contra la seguridad de los datos del país./.

VNA