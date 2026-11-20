Hanoi (VNA) – Con 467 votos a favor de 469 diputados participantes, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy la modificación y complementación del programa de su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.



Según la propuesta presentada por el secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de su Oficina, Le Quang Manh, el Comité Permanente planteó ajustar el programa sobre la base de las opiniones de los organismos competentes y el avance de los preparativos.



En particular, se incorporó la propuesta de aprobar una Resolución sobre un mecanismo especial para el tratamiento de las tasas de licencia empresarial y los recargos por demora en los pagos, con el fin de aliviar las dificultades de los contribuyentes. Los informes relacionados y el debate tendrán lugar este viernes, mientras que la votación está prevista para este sábado 21 de noviembre.



Asimismo, la votación de la Ley Postal (modificada) se trasladará del segundo al tercer período de sesiones, para permitir al Gobierno continuar perfeccionando el proyecto y garantizar su calidad, viabilidad y coherencia. Tampoco se realizará una votación separada sobre una resolución relativa a la empresa siderúrgica Hung Nghiep Formosa Ha Tinh, ya que las cuestiones correspondientes han sido acordadas por los organismos competentes e incorporadas a la resolución del período de sesiones que será sometida al Parlamento.



Además, el Comité Permanente propuso incorporar a la Resolución del segundo período de sesiones cinco contenidos para su consideración y decisión: la recopilación de información declarada por extranjeros antes de su entrada en Vietnam, la expedición de documentos de entrada y salida para ciudadanos vietnamitas que viajen a China, el uso del presupuesto central para apoyar los gastos de los proyectos del Cuerpo 15 del Ministerio de Defensa, la propuesta de concluir la supervisión del cambio de uso de bosques para los proyectos de los embalses Song Than, en Ninh Thuan, y Ban Mong, en Nghe An, y los mecanismos y políticas para el desarrollo de la Zona Económica de Dung Quat, en Quang Ngai.



El programa también fue ajustado en cuanto al calendario de debates y el orden de las votaciones para adecuarlos al avance de los preparativos y la situación real./.

VNA