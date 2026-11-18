Manila (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy con su homólogo de Singapur, Seah Kian Peng, en el marco de la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA 47), celebrada en Manila.



En el encuentro, el titular vietnamita destacó que la cooperación entre Vietnam y Singapur a través de los canales del Partido, el Estado, el Gobierno, los órganos legislativos y los intercambios entre los pueblos se ha impulsado de manera integral en todos los ámbitos durante los últimos años.



Afirmó que Vietnam se dispone a recibir una delegación de alto nivel del Parlamento de Singapur en diciembre de 2026.



Por su parte, Seah Kian Peng coincidió con la valoración del presidente del órgano legislativo vietnamita sobre las buenas relaciones entre ambos países y manifestó su expectativa ante su próxima visita a Vietnam.



Señaló que la delegación que lo acompañará incluirá parlamentarios interesados en apoyar y promover la cooperación con Vietnam.



Asimismo, pidió a Vietnam que respalde a Singapur en el desempeño de sus funciones como presidente de la ASEAN y de la AIPA en 2027.



Ambos dirigentes acordaron seguir impulsando la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Singapur. Coincidieron en que la visita a Singapur del presidente de la Asamblea Nacional vietnamita, Tran Thanh Man, en diciembre de 2024, así como la próxima visita a Vietnam de su homólogo singapurense, Seah Kian Peng, constituirán un importante impulso para la cooperación entre los dos órganos legislativos y contribuirán a estrechar aún más los vínculos bilaterales./.

VNA