Shenzhen, China (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y de una delegación de alto nivel, llegó a la ciudad de Shenzhen, China, para iniciar su participación en la 33.ª Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y cumplir una agenda de actividades bilaterales en el país vecino.



La visita se prolongará del 17 al 20 de noviembre de 2026, por invitación del secretario general del Partido Comunista de China y presidente, Xi Jinping, y su esposa.



La 33.ª Semana de Líderes Económicos de APEC se celebra en Shenzhen, provincia de Guangdong, bajo el lema "Construir una comunidad Asia-Pacífico de prosperidad compartida" y con tres prioridades fundamentales: Apertura, Innovación y Cooperación.



Desde su creación en 1989, APEC ha consolidado, a lo largo de casi cuatro décadas de desarrollo, su posición como uno de los principales mecanismos de integración económica regional. El foro ha desempeñado un papel pionero en la promoción de la liberalización económica, comercial y de las inversiones, tanto en la región como a escala mundial, y ha contribuido significativamente al crecimiento económico y al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en Asia-Pacífico.



La cooperación de APEC se articula en torno a tres pilares fundamentales: la liberalización del comercio y las inversiones, la facilitación de los negocios, y la cooperación económica y técnica, orientada al fortalecimiento de capacidades y al desarrollo equitativo y sostenible.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, llegan a Shenzhen, en la provincia china de Guangdong (Foto: VNA)

Vietnam se convirtió en miembro oficial del APEC durante la 10.ª Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores y Economía, celebrada el 15 de noviembre de 1998 en Kuala Lumpur (Malasia). Su incorporación marcó una nueva etapa en el proceso de expansión del foro, que pasó a contar con 21 economías miembros.



La Semana de Líderes Económicos de APEC 2026 marcará el traspaso de China a Vietnam de la responsabilidad de acoger el APEC 2027. Este acontecimiento no solo representa un hito en los casi 30 años de participación de Vietnam en el foro, sino también una oportunidad para reafirmar su posición, prestigio, responsabilidad y creciente capacidad de coordinación en la cooperación regional, después de haber ejercido en dos ocasiones la presidencia y organización de APEC.



Se espera que la visita del secretario general y presidente To Lam impulse una nueva dinámica en la integración económica regional, refuerce la confianza en el comercio, las inversiones y la cooperación mutuamente beneficiosa, y reafirme el compromiso de Vietnam con el foro. Asimismo, contribuirá a los preparativos para asumir la presidencia de APEC 2027 y a profundizar las relaciones entre Vietnam y China de manera cada vez más sustancial y efectiva.



Como miembro activo, proactivo y responsable, Vietnam está dispuesto a trabajar junto con las demás economías para construir una comunidad Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y pacífica./.