Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy al Foro sobre la Conexión Estratégica para el Desarrollo entre Vietnam y el suroeste de China, celebrado en la ciudad de Kunming, provincia de Yunnan, en el marco de su participación en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de su agenda bilateral en el gigante asiático.



El evento reunió a altos dirigentes, representantes de ministerios, organismos y localidades de los dos países, así como responsables de organizaciones de promoción comercial e inversiones y empresarios de ambas partes. Los debates se centraron en la conexión de localidades y sectores con ventajas complementarias, la ampliación del acceso a los mercados y la participación empresarial en las actividades productivas y comerciales transfronterizas.



Los participantes destacaron la importancia de fortalecer las infraestructuras, la logística y el comercio transfronterizo, especialmente mediante el transporte ferroviario y los sistemas de pasos fronterizos. También señalaron el potencial para ampliar la cooperación en materia de logística, procesamiento de productos agrícolas, industrias auxiliares, energías limpias, industria verde, economía digital y turismo.



En su intervención, el líder vietnamita felicitó a Yunnan por sus avances socioeconómicos, especialmente en la industria verde, las tecnologías de alta gama y cultivos tradicionales, y expresó su confianza en que la provincia se convierta en un referente de desarrollo, protección ecológica y proyección regional en Asia Meridional y la ASEAN.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Subrayó que Vietnam y el suroeste de China poseen ventajas complementarias: esta región china cuenta con un amplio mercado y crecientes capacidades industriales y de innovación, mientras que Vietnam dispone de una economía dinámica, una amplia red de integración internacional y un sistema portuario conectado con las principales rutas marítimas. Aprovechar estas fortalezas permitiría crear un espacio común de desarrollo que conecte las zonas interiores con el mar, China con el Sudeste Asiático y con los mercados globales.



El dirigente vietnamita valoró el foro como una oportunidad para aprovechar mejor el potencial de ambas partes, convertir la proximidad geográfica en una ventaja competitiva y generar proyectos de cooperación con efectos multiplicadores. Señaló que, durante su actual agenda en China, los dirigentes de ambos países alcanzaron resultados positivos y concretos, y propuso aprovechar los mecanismos de cooperación existentes para generar mayores beneficios mutuos.



Asimismo, instó a reforzar la conectividad en políticas, infraestructuras, economía, comercio, ciencia y tecnología, así como los intercambios culturales y entre los pueblos. Acogió con satisfacción la disposición de las localidades y empresas del suroeste de China a intensificar la cooperación y las inversiones de calidad, y expresó su confianza en una nueva etapa de colaboración más profunda y eficaz.



En el ámbito turístico, pidió aprovechar el Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027 para conectar rutas del patrimonio y ampliar los intercambios entre los pueblos y los jóvenes, contribuyendo a fortalecer la confianza y la amistad bilateral.



Durante el foro, organismos, organizaciones y empresas de ambos países intercambiaron memorandos de entendimiento sobre cooperación en ámbitos con potencial de conexión. Los documentos servirán de base para elaborar planes de implementación y desarrollar actividades concretas de colaboración.



El evento incluyó además una exposición de productos representativos de empresas vietnamitas y chinas, destinada a presentar sus capacidades y facilitar la búsqueda de oportunidades de cooperación en comercio, industria, logística e inversión./.