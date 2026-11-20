Yunnan, China (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, llamó a los jóvenes vietnamitas y chinos a preservar la amistad tradicional entre ambos pueblos, fortalecer los intercambios y asumir un papel activo en la cooperación bilateral, durante un encuentro celebrado hoy en la provincia china de Yunnan.



La reunión tuvo lugar en el marco de su participación en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y de su agenda bilateral en China. El líder vietnamita estuvo acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel.



La edición de este año del programa “Itinerario Rojo de estudio e investigación”, organizada conjuntamente por la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam y la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero, se desarrolla del 16 al 20 de noviembre en Yunnan, con la participación de jóvenes de ambos países. Puesta en marcha en abril de 2025 por el secretario general y presidente To Lam y su homólogo chino, Xi Jinping, la iniciativa ha celebrado cuatro ediciones en Chongqing, Guangxi, Guangdong y Yunnan.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam y los delegados del programa “Itinerario Rojo de estudio e investigación” (Foto: VNA)



Durante el recorrido, los jóvenes visitan lugares históricos vinculados a la revolución, empresas y comunidades rurales, además de conocer experiencias en desarrollo socioeconómico, gestión local, protección ambiental y sostenibilidad. También participan en diálogos e intercambios bajo el lema “Heredar los genes rojos y construir juntos un futuro de desarrollo”.



En el encuentro, Wang Yong, vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, destacó el papel de las nuevas generaciones en la continuidad de la amistad tradicional entre ambos pueblos. Señaló que la iniciativa contribuye a fortalecer los ideales y los vínculos entre los jóvenes, así como las bases sociales de la Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China de importancia estratégica.



Representantes juveniles de ambos países expresaron su orgullo por participar en el programa y su compromiso de preservar el legado revolucionario, profundizar la amistad y contribuir al desarrollo de las relaciones bilaterales.



En su intervención, el dirigente vietnamita afirmó que China no solo es un vecino cercano de Vietnam, sino también un país estrechamente vinculado a la historia revolucionaria vietnamita. Recordó que el Presidente Ho Chi Minh y otros revolucionarios vietnamitas trabajaron y lucharon durante años en territorio chino junto a sus compañeros chinos, forjando una amistad basada en el espíritu de “camaradas y hermanos”.



En nombre del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas, expresó su agradecimiento a China, especialmente a las autoridades y la población de Yunnan, por conservar el Sitio Conmemorativo del Presidente Ho Chi Minh en Kunming y otros vestigios históricos de la Revolución vietnamita en la provincia.



Reafirmó que el fortalecimiento de la amistad y la cooperación con China constituye una exigencia objetiva, una opción estratégica y una prioridad de primer orden en la política exterior de Vietnam. Tras más de 76 años de relaciones diplomáticas, los vínculos entre ambos países atraviesan una etapa de desarrollo favorable, profundo e integral, y avanzan en la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido de importancia estratégica.



El mandatario vietnamita instó a los jóvenes a mantener sus ideales revolucionarios, fortalecer su firmeza política y preservar el legado de amistad entre ambos pueblos. También los exhortó a convertir las experiencias del “Itinerario Rojo” en acciones concretas, difundiendo la historia de solidaridad entre Vietnam y China y ampliando los intercambios entre adolescentes y niños desde edades tempranas.



Asimismo, pidió que las nuevas generaciones participen activamente en la conexión de infraestructuras estratégicas y la cooperación científica y tecnológica, especialmente entre Vietnam y Yunnan. Alentó a jóvenes ingenieros, expertos y empresarios de ambos países a contribuir a proyectos conjuntos, para que las conexiones ferroviarias se conviertan en “trenes de cooperación, desarrollo y amistad”.



También destacó la importancia de la innovación y la cooperación en inteligencia artificial, macrodatos, semiconductores, automatización, economía digital, transición verde, energías limpias y agricultura de alta tecnología, ámbitos con potencial de complementariedad entre Yunnan y las localidades vietnamitas.



Por último, instó a mejorar la calidad y la eficacia del programa “Itinerario Rojo”, pasando de intercambios formales a proyectos de cooperación concretos. Propuso que las organizaciones responsables evalúen sus resultados y establezcan una red permanente de contacto entre los jóvenes participantes, con el fin de promover iniciativas conjuntas entre localidades, universidades y empresas y consolidar las bases sociales de la amistad entre ambos pueblos./.