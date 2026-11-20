Yunnan, China (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy en la ciudad de Kunming, provincia de Yunnan, con funcionarios y empleados del Consulado General de Vietnam y representantes de la comunidad vietnamita residente en la localidad.



Durante el encuentro, el cónsul general de Vietnam en Kunming, Nghiem Viet Chung, informó que las relaciones de amistad con China siguen desarrollándose, con una cooperación cada vez más sustancial y eficaz, lo que crea condiciones favorables para que la comunidad vietnamita en Yunnan estabilice su vida y pueda estudiar y trabajar.



Actualmente, unos 400 vietnamitas residen en la provincia de Yunnan, en su mayoría descendientes de tercera y cuarta generación de trabajadores ferroviarios. A ellos se suman alrededor de 850 estudiantes e investigadores. La comunidad mantiene un fuerte espíritu de solidaridad, conserva sus vínculos con la Patria y la identidad cultural nacional, promueve activamente la imagen de Vietnam y contribuye a fortalecer la amistad entre los pueblos de ambos países.



En su intervención, el secretario general y presidente To Lam valoró el espíritu de unidad y solidaridad de la comunidad de connacionales y de los estudiantes vietnamitas en Yunnan, así como sus esfuerzos por apoyarse mutuamente en los estudios, el trabajo y la vida cotidiana.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con funcionarios y empleados del Consulado General de Vietnam y representantes de la comunidad vietnamita residente en Yunnan. Foto: VNA

Afirmó que el Partido y el Estado consideran a los vietnamitas residentes en el extranjero, incluida la comunidad en China, una parte inseparable del gran bloque de unidad nacional y un recurso importante para el desarrollo del país.



Al referirse a la visita, señaló que la participación de Vietnam en la Semana de Líderes Económicos del APEC 2026 tiene como objetivo transmitir el mensaje de promover la cooperación, la integración y la autosuficiencia, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial. Asimismo, reafirma el papel y la responsabilidad de Vietnam en el foro, así como su disposición a asumir la presidencia de APEC en 2027.



La visita también refleja la importancia que Vietnam concede a sus relaciones con China, contribuye a mantener la dinámica positiva de los vínculos bilaterales y promueve una cooperación sustancial entre las localidades de ambos países, incluida la provincia de Yunnan.



El máximo dirigente informó que, en diciembre de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores organizará la quinta Conferencia Mundial de Vietnamitas en el Extranjero, y expresó su deseo de que los compatriotas puedan participar y aportar propuestas prácticas y constructivas.



Al destacar que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con mayores exigencias en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y formación de recursos humanos altamente cualificados, instó a las representaciones vietnamitas a continuar estudiando y aplicando las resoluciones del XIV Congreso Nacional del Partido, así como las directrices y políticas en materia de relaciones exteriores.



También pidió reforzar las labores de investigación y asesoramiento, seguir de cerca la situación en el país de residencia y proponer oportunamente nuevas iniciativas de cooperación.



En cuanto a la provincia de Yunnan, el máximo dirigente pidió al Consulado General y a la comunidad vietnamita continuar fortaleciendo los lazos de amistad, promoviendo la cooperación económica y comercial y los intercambios entre los pueblos, con el fin de impulsar unas relaciones cada vez más sustanciales y eficaces entre las localidades vietnamitas y Yunnan.



Exhortó al Consulado General a brindar asistencia oportuna y resolver las dificultades de los ciudadanos, garantizando los derechos e intereses legítimos de los vietnamitas residentes en la provincia./.