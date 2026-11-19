Yunnan (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa y de una delegación de alto nivel, llegó hoy a la provincia china de Yunnan para continuar su visita de trabajo en China.



La delegación vietnamita fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Changshui de Kunming por el secretario del Comité del Partido Comunista de China en Yunnan, Mo Gao Yi, junto con otros dirigentes provinciales; el cónsul general de Vietnam en Kunming, Nghiem Viet Chung, funcionarios del Consulado General y representantes de la comunidad vietnamita residente en la provincia.



A su llegada, numerosos jóvenes de las minorías étnicas de la provincia, vestidos con coloridos trajes tradicionales, dieron una cálida bienvenida al secretario general y presidente To Lam y a la delegación vietnamita mediante actuaciones de música y danza tradicionales.



Según el programa previsto, durante su estancia en Yunnan, el dirigente vietnamita visitará el sitio histórico de la antigua residencia del Presidente Ho Chi Minh; se reunirá con el secretario del Comité Provincial del Partido en Yunnan y con la comunidad vietnamita en la provincia; y participará en el programa “Itinerario Rojo”, dedicado al estudio y la investigación de jóvenes vietnamitas en Yunnan.



Asimismo, asistirá al Foro de Conectividad de las Estrategias de Desarrollo de Vietnam y el Suroeste de China, y participará en una ceremonia de plantación de árboles conmemorativos en el “Bosque Internacional de la Amistad”, ubicado en el parque de humedales de Baofeng.



Vietnam y China son países vecinos estrechamente vinculados por una larga tradición de amistad. La cooperación entre Vietnam y la provincia de Yunnan constituye uno de los aspectos destacados de los intercambios entre localidades en el marco de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral entre ambos países.



Gracias a su condición de territorios vecinos que comparten una frontera terrestre, ambas partes mantienen diversos mecanismos de intercambio periódico y amplían la cooperación a nuevos ámbitos.



Durante las actividades en Yunnan, las dos partes promoverán la conectividad fluida de las infraestructuras de transporte, el desarrollo de sistemas logísticos modernos, la pronta puesta en marcha del modelo de puestos fronterizos inteligentes, el fortalecimiento de los intercambios entre los pueblos de las zonas fronterizas y una cooperación más eficaz en la gestión de las fronteras./.

VNA