Hanoi (VNA)-El minstro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, y el presidente del Consejo de Administración del Banco de China, Ge Haijiao, sostuvieron un encuentro para debatir medidas destinadas a fortalecer aún más la cooperación entre las dos partes.



El encuentro se llevó a cabo en el marco del viaje de trabajo a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, para participar en la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026.



Al intervenir la víspera en la reunión, Ngo Van Tuan valoró la larga trayectoria de cooperación y las contribuciones del Banco de China en Vietnam mediante la prestación de servicios financieros y el apoyo al comercio y la inversión entre los dos países, incluida su participación en la financiación de algunos proyectos del sector eléctrico a través de préstamos extranjeros con garantía del Gobierno.



Ambas partes intercambiaron opiniones sobre las necesidades de financiación de grandes proyectos en Vietnam y la capacidad del Gobierno para movilizar capital en los mercados internacionales.



El Banco de China presentó algunas opciones de movilización de fondos mediante la emisión de bonos Panda en el mercado de China continental y bonos Dim Sum en Hong Kong (China), para que la parte vietnamita las tome como referencia, estudie y evalúe su viabilidad.



Ge Haijiao expresó su deseo de que el Banco de China amplíe la cooperación con Vietnam, especialmente en los ámbitos de las infraestructuras de transporte, la energía, las obras públicas urbanas, la logística y la transición ecológica.



Asimismo, propuso la posibilidad de conceder préstamos a medio y largo plazo para proyectos, en particular créditos sindicados en los que su institución actúe como entidad coordinadora.



También dio a conocer algunas soluciones financieras diseñadas por el banco para adaptarse a las características específicas de distintos tipos de proyectos, aprovechando su red internacional de clientes y socios, así como su capacidad para prestar servicios financieros.



En cuanto a las orientaciones de cooperación para el próximo período, Ngo Van Tuan pidió al Banco de China que estudie las políticas de Vietnam para atraer inversión extranjera y continúe compartiendo información sobre el mercado, experiencias en gestión de riesgos y soluciones adecuadas para la movilización de capital.



Además, el funcionario resaltó los planes del Banco de China para ampliar sus operaciones en Vietnam, entre ellos el estudio de la posibilidad de transformar su sucursal en Ciudad Ho Chi Minh en un banco subsidiario.



La reunión brindó a ambas partes la oportunidad de intercambiar información más específica sobre los canales de movilización de capital y las necesidades de capital para la economía en general y a los proyectos de inversión para el desarrollo en particular, ampliando así las oportunidades de cooperación en consonancia con la orientación de desarrollo de Vietnam, lo que contribuye a impulsar las relaciones de cooperación económica entre los países, de manera acorde con sus vínculos políticos y diplomáticos./.





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