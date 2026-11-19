Yunnan, China (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy en la ciudad de Kunming a Mo Gaoyi, secretario del Comité del Partido Comunista de China en la provincia de Yunnan.

Durante el encuentro realizado en el marco de su visita a China para asistir a la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y realizar actividades bilaterales, To Lam valoró los destacados logros socioeconómicos de Yunnan y expresó su confianza en que la provincia cumplirá con éxito las orientaciones estratégicas establecidas por el Comité Central del Partido Comunista de China.

Al recordar la tradicional amistad cultivada por el Presidente Ho Chi Minh y las sucesivas generaciones de dirigentes de ambas partes, To Lam expresó su deseo de que esta visita contribuya a elevar a un nuevo nivel la cooperación entre Yunnan y las localidades vietnamitas, subrayando que el buen desarrollo de las relaciones locales favorecerá las relaciones bilaterales.

Tras presentar las principales orientaciones de desarrollo de Vietnam, el líder vietnamita propuso aprovechar las ventajas geográficas y el potencial de cooperación de ambas partes para lograr avances concretos en cuatro ejes de conectividad: políticas, infraestructuras, comercio e inversiones, e intercambios entre los pueblos.

En particular, instó a intensificar los contactos entre los distintos niveles, acelerar la construcción de una línea ferroviaria de ancho estándar que conecte Yunnan con Vietnam, impulsar el transporte internacional multimodal, así como la cooperación en interconexión eléctrica y aduanas.

También solicitó facilitar el acceso de los productos vietnamitas al mercado del suroeste de China, fortalecer las inversiones y desarrollar cadenas de suministro de alta tecnología.

Por otro lado, destacó la necesidad de ampliar la cooperación en turismo, educación, sanidad, intercambios populares, productos agrícolas característicos y medicina tradicional.

Por su parte, Mo Gaoyi afirmó que las autoridades y el pueblo de Yunnan conceden especial importancia a las relaciones de amistad y cooperación integral con Vietnam. Asimismo, se comprometió a seguir aplicando eficazmente los entendimientos comunes alcanzados por los máximos dirigentes de ambos países, contribuyendo a profundizar la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y a impulsar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China con importancia estratégica.

Expresó su pleno respaldo a los cuatro ejes de conectividad y afirmó que constituyen una base importante para elevar la cooperación bilateral. Yunnan desea reforzar la conectividad de las infraestructuras fronterizas, ferroviarias, terrestres y fluviales, vinculándose con el oeste de China, el corredor económico del río Yangtsé y, más adelante, Europa.

El dirigente de Yunnan reafirmó la disposición de la provincia a intensificar la cooperación con Vietnam en comercio equilibrado, energías verdes, electricidad, economía digital, agricultura especializada y medicina tradicional.

Manifestó además su voluntad de ampliar los intercambios con las localidades fronterizas y otras provincias vietnamitas, desarrollar el turismo transfronterizo, fortalecer la cooperación educativa y fomentar los intercambios y estudios de los jóvenes de ambos países, contribuyendo así a consolidar la amistad entre los dos pueblos./.