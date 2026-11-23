Hanoi (VNA)- En medio de la dinámica vida multicultural de Malasia, la comunidad vietnamita mantiene vivas sus tradiciones y convierte la identidad nacional en un puente de conexión, una fuente de poder blando y un valor económico, afirmó Nguyen Thi Thanh Van, vicepresidenta de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Malasia (VMBIZ). En una entrevista con la VNA en Kuala Lumpur, la empresaria comentó que la cohesión de la comunidad vietnamita en Malasia se sustenta en valores fundamentales como la familia, las raíces y la solidaridad.



Pese a la distancia con su país, dijo, las familias preservan el idioma vietnamita en la vida cotidiana y mantienen tradiciones como el Año Nuevo Lunar, la conmemoración de los Reyes Hung, el Festival del Medio Otoño y el culto a los antepasados. El espíritu de solidaridad también constituye un apoyo para superar las dificultades en el extranjero.

Si la familia es el espacio donde se conserva la identidad, la gastronomía es una de las vías más eficaces para acercarla a los amigos internacionales. Un plato de pho, banh mi (bocadillo vietnamita) o unos rollitos de primavera fritos pueden transmitir a los malasios y visitantes extranjeros la riqueza y calidez de la cultura vietnamita. “La gastronomía es la forma más rápida de hacer que la gente ame Vietnam, antes incluso de llegar a conocerlo por completo”, señaló.



La comunidad vietnamita también contribuye a difundir la imagen del país mediante su vida cotidiana, sus hábitos, su comportamiento y sus actividades empresariales. Para Nguyen Thi Thanh Van, los compatriotas en el extranjero son los embajadores culturales más vivos de Vietnam. En Malasia, la aparición del ao dai, traje tradicional vietnamita, suele despertar admiración e interés entre la población local, al transmitir la belleza y la identidad del pueblo vietnamita.



Para ampliar este poder blando y elevar la posición del país, la representante de VMBIZ consideró necesario reforzar la cooperación entre las comunidades en el exterior, los organismos diplomáticos y las empresas nacionales. También propuso reconocer el conocimiento y la experiencia de mercado de los compatriotas como recursos tan valiosos como el capital financiero, y promover la creación conjunta de productos de marca vietnamita para los mercados internacionales.



A partir de su experiencia en Malasia, destacó una lección importante: convertir el patrimonio cultural en productos económicamente viables. El país vecino ha incorporado elementos como el tejido tradicional batik, el plato nacional nasi lemak y su diversidad étnica a la oferta turística, los centros comerciales, los regalos y los festivales. De esta manera, la cultura genera ingresos que, a su vez, contribuyen a preservar el patrimonio.



Vietnam cuenta con un rico acervo cultural, pero debe transformarlo en productos competitivos, afirmó. Entre las posibilidades mencionó la gastronomía adaptada a los estrictos estándares halal para acceder al amplio mercado musulmán, así como el ao dai, la seda, la cerámica y la artesanía, combinando los valores tradicionales con diseños modernos, historias propias y marcas bien desarrolladas.



Nguyen Thi Thanh Van subrayó que la comunidad vietnamita necesita mecanismos de coordinación más efectivos. Propuso reconocer oficialmente a asociaciones como VMBIZ como socios en la promoción cultural y comercial; establecer canales transparentes de información sobre políticas, normas halal y requisitos de importación; impulsar programas de cooperación empresarial y creación conjunta de productos; y ofrecer apoyo en trámites, protección de marcas y financiación para proyectos culturales, gastronómicos y relacionados con el ao dai.



“Los vietnamitas en el extranjero no carecen de entusiasmo, sino de mecanismos de coordinación efectivos”, afirmó. Con un marco de cooperación claro, la comunidad podrá pasar de promover la cultura a convertirse en una fuerza activa en la creación de productos de identidad vietnamita que cumplan los estándares internacionales y contribuyan al desarrollo nacional./.

VNA