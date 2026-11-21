Hanoi (VNA) - Vietnam concedió ayudas para la formación y el perfeccionamiento de las competencias profesionales a 30.008 desempleados durante los primeros diez meses de 2026, un aumento del 62,98% respecto al mismo período del año anterior, según datos del Departamento de Empleo del Ministerio del Interior.

El presupuesto destinado a esta medida superó los 5,7 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 74,04%.

En el período analizado, un total de 705.970 personas obtuvieron la aprobación de prestaciones por desempleo, un 4,48% más que en igual lapso de 2025. Los pagos correspondientes superaron los 772 millones de dólares, con un aumento del 9,93%.

Paralelamente, se intensificaron los servicios de asesoramiento y colocación laboral, que atendieron a cerca de 2,35 millones de personas, un 30,19% más que en el mismo período del año pasado.

Los datos del tercer trimestre de 2026 muestran que las personas sin títulos ni certificados profesionales representaron el 61,2% de quienes solicitaron prestaciones por desempleo. Les siguieron los graduados universitarios (19%), los titulados de formación superior (7,3%), los de nivel intermedio (7%) y quienes cuentan con certificados de formación profesional básica (5,5%).

Tran Tuan Tu, jefe de la División de Seguro de Desempleo del Departamento de Empleo, señaló que la Ley de Empleo revisada, vigente desde el 1 de enero de 2026, introduce cambios destinados a perfeccionar el sistema de seguro de desempleo y aportar beneficios concretos tanto a los trabajadores como a los empleadores.

Según el funcionario, la política ya no se limita a conceder subsidios a quienes pierden su empleo, sino que también da prioridad al asesoramiento, la intermediación laboral y el apoyo a la formación y el perfeccionamiento de las competencias profesionales.

Estas medidas buscan ampliar las oportunidades de encontrar empleo, ayudar a los trabajadores a adaptarse a las exigencias del mercado y facilitar su reincorporación laboral.

Las nuevas disposiciones también apuntan a ampliar la cobertura de la seguridad social, reforzar la prevención del desempleo y facilitar un acceso más flexible a las prestaciones del seguro de desempleo para trabajadores y empleadores./.