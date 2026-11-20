Nueva York (VNA) - La Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), en coordinación con el grupo Trung Nguyen Legend, organizó un encuentro de intercambio cultural denominado “Una taza de café vietnamita: Café, cultura y conexión", con motivo del Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre).



El evento, efectuado el 18 de noviembre en la sede de la ONU en Nueva York, contó con la participación de embajadores y jefes de numerosas misiones permanentes de distintos países, así como de representantes del mundo académico, los medios de comunicación, el sector empresarial y amigos internacionales de Vietnam.



Durante el encuentro, el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión, presentó la historia y las características distintivas de la cultura del café vietnamita, y destacó el papel de la cultura en la promoción del intercambio, el entendimiento y la conexión entre países y pueblos.



El embajador señaló que, desde su introducción en Vietnam hace casi 170 años, el café se ha consolidado como uno de los principales productos agrícolas de exportación del país, reflejando profundamente la identidad cultural y el espíritu creativo del pueblo vietnamita.



En particular, el grano de café Robusta, caracterizado por su extraordinaria resistencia y capacidad de adaptación a las duras condiciones naturales, refleja en cierta medida el espíritu resiliente, creativo y de superación constante del pueblo vietnamita.



Asimismo, el embajador informó que el evento tiene como objetivo apoyar la iniciativa “Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible 2027-2036”, propuesta por Vietnam y aprobada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2026.



Uno de los momentos más destacados del programa fue la experiencia “Meditación del Café”, dirigida por expertos de Trung Nguyen Legend. Los invitados tuvieron la oportunidad de conocer directamente el método tradicional vietnamita de preparación del café con filtro, practicar ejercicios de relajación, degustar café en un ambiente relajado e intercambiar opiniones sobre las particularidades de la cultura del café en diferentes países.



En esta ocasión, la Misión también inauguró en su sede el “Rincón del Café Vietnamita”, con el propósito de crear un espacio adicional para el intercambio, dar a conocer la cultura del café vietnamita y fortalecer los vínculos con socios y amigos internacionales./.

VNA