Thanh Hoa, Vietnam (VNA) - Con el objetivo de crear nuevas oportunidades de subsistencia, aumentar los ingresos y preservar la identidad cultural de las minorías étnicas, los habitantes de las zonas montañosas de la provincia vietnamita de Thanh Hoa están aprovechando cada vez más el potencial de sus paisajes naturales y los valores culturales locales para desarrollar el turismo comunitario.

Este modelo de turismo ecológico y experiencial se está convirtiendo gradualmente en una de las fortalezas económicas de la zona, al contribuir a generar empleo e impulsar la reducción sostenible de la pobreza.

En el complejo turístico de la cascada May, situado en la comuna de Thach Quang, las autoridades y los habitantes locales han invertido en el aprovechamiento del paisaje natural, con sus cascadas y arroyos a lo largo del río Ngang, para convertirlo en un atractivo destino de turismo experiencial y descanso.

Numerosas familias de la zona, como la de Nguyen Doanh, residente en la aldea de Lam Son, comuna de Quang Thach, han tomado la iniciativa de estudiar modelos de negocio a través de Internet y aprovechar el tramo del río Ngang que pasa junto a su vivienda para establecer servicios de turismo comunitario.

Un turista estadounidense compra productos de brocado en la aldea de Lan Ngoai, en la comuna de Pu Luong. (Fuente: VNA)

En los fines de semana de mayor afluencia, reciben entre 500 y 1.000 visitantes y generan empleo estable para 40 habitantes de la zona. Según datos del Comité Popular de la comuna de Thach Quang, desde mayo de 2026 hasta la fecha, el complejo turístico de Thac May ha recibido alrededor de 100.000 visitantes.

El vicepresidente del Comité Popular de la comuna, Nguyen Xuan Manh, señaló que los espacios culturales de las casas tradicionales sobre pilotes, los trajes típicos y la rica gastronomía de la etnia Muong constituyen importantes atractivos para los turistas. Añadió que, en el próximo período, la comuna coordinará la organización de cursos de formación sobre habilidades para desarrollar el turismo comunitario y promoverá la conexión de circuitos e itinerarios turísticos destinados a los visitantes.

En la comuna montañosa de Pu Luong, la comunidad de la etnia Thai ha logrado transformar los valores culturales de las tradicionales casas sobre pilotes, el tejido de brocados y su gastronomía característica en productos turísticos singulares, capaces de satisfacer las necesidades de descanso de visitantes nacionales e internacionales.

El complejo turístico de Thac May. (Fuente: baothanhhoa.vn)

Desde principios de 2026 hasta la fecha, la comuna de Pu Luong ha recibido alrededor de 25.000 visitantes, entre turistas y personas que buscan descansar, incluidos 15.000 visitantes internacionales.

El vicepresidente del Comité Popular de la comuna, Nguyen Nam Phong, destacó que la localidad continuará ejecutando su plan de desarrollo del turismo comunitario vinculado a la preservación de la identidad cultural de la etnia Thai y la conservación del paisaje natural en su estado original.

Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Thanh Hoa, el sector turístico provincial está centrado en la ejecución de un proyecto de desarrollo turístico para el próximo período, que contempla la movilización de todos los recursos disponibles para promover y dar a conocer los destinos locales, con el fin de aumentar la cuota de mercado entre los turistas internacionales y los visitantes procedentes del sur del país.

Mantener una orientación firme hacia el desarrollo de un turismo verde y sostenible no solo permitirá atraer y fidelizar a los visitantes, sino que también abrirá nuevas oportunidades para que los habitantes de las zonas montañosas aumenten sus ingresos, superen la pobreza y fortalezcan sus vínculos duraderos con sus comunidades de origen./.