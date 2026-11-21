Ninh Binh, Vietnam (VNA) - Con el objetivo de superar las dificultades derivadas de las fluctuaciones del mercado y aumentar los ingresos de unos 200.000 trabajadores rurales de 171 pueblos de oficios tradicionales, la provincia norvietnamita de Ninh Binh está intensificando la aplicación de tecnologías modernas vinculadas al desarrollo del turismo experiencial.

La localidad considera que conectar estos pueblos con el turismo cultural, comunitario y espiritual constituye una solución fundamental para revitalizar el patrimonio y dar a conocer la identidad cultural local a los visitantes internacionales.

Un ejemplo destacado de este modelo es el pueblo de fabricación de tambores de Doi Tam, en el barrio de Tien Son, que cuenta con más de 1.000 años de historia.

El pueblo de Doi Tam, dedicada a la fabricación de tambores en la provincia de Ninh Binh, es uno de los más antiguos en el sector de la artesanía tradicional. (Fuente: VNA)

Actualmente, reúne más de 50 establecimientos de producción y unos 600 artesanos. Según el artesano Pham Van Tuyen, quien lleva cerca de 35 años dedicado a este oficio, la elaboración de cada tambor requiere gran meticulosidad, desde la selección de pieles de búfalo adulto secadas al sol hasta la elección de madera madura de yaca para fabricar el cuerpo del instrumento.

Con el fin de establecer vínculos entre los productores y ampliar los mercados de consumo, en 2013 se creó la Asociación de Producción y Comercio de Tambores de Doi Tam, integrada por 60 miembros.

Además de diversificar sus productos para atender las necesidades de los ámbitos religioso, artístico y educativo, el pueblo artesanal ha formado también un grupo femenino de percusión para ofrecer actuaciones a los visitantes.

A comienzos de noviembre de 2026, una presentación en la casa comunal de Doi Tam atrajo a unos 60 turistas internacionales, quienes disfrutaron del espectáculo y participaron directamente en una experiencia sobre el proceso artesanal de fabricación.

Impresionada por el arte de la percusión y el singular proceso de producción manual, Anita Wood, visitante procedente de Noruega, valoró los valores culturales tradicionales que la comunidad ha preservado a través de generaciones.

De manera similar, el pueblo de producción de seda de Co Chat, en la comuna de Ninh Giang, con varios siglos de historia, está tomando medidas para transformar su modelo de actividad.

En 2021 se fundó la Cooperativa de Seda de Co Chat, por iniciativa del jefe de la aldea, Duong Duy Lam, y de varios artesanos, con el propósito de aplicar la ciencia y la tecnología, mejorar la calidad de la seda y recibir a grupos de visitantes nacionales e internacionales interesados en conocer directamente el proceso de obtención de los hilos de seda.

Los artesanos que hilan la seda en el pueblo de Co Chat. (Fuente: VietnamPlus)

El vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Ninh Giang, Nguyen Hong Son, informó que las autoridades locales están intensificando los planes de promoción de sus productos y de incorporación de los pueblos artesanales a los itinerarios de turismo cultural y espiritual de la zona.

Para concretar esta orientación de desarrollo, la provincia de Ninh Binh ha promulgado un plan de ejecución del “Proyecto de conservación y desarrollo de los pueblos de oficios tradicionales y artesanales vinculado al desarrollo turístico de la provincia de Ninh Binh para el período 2026-2030”.

La provincia ha definido 2027 como un año para sentar las bases, realizar una revisión integral, completar la base de datos y promulgar políticas de apoyo adecuadas.

Ninh Binh aspira a reconocer oficialmente entre uno y dos nuevos pueblos artesanales que reúnan los requisitos, seleccionar productos representativos como obsequios turísticos característicos y apoyar a los productores para que participen en festivales, ferias y exposiciones, con el fin de establecer contactos con socios y ampliar de manera sostenible sus mercados de consumo./.