Quang Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia norvietnamita de Quang Ninh recibió recientemente al visitante internacional número cinco millones, un hito que refleja el crecimiento de su sector turístico y refuerza su objetivo de captar seis millones de turistas extranjeros en 2026 mediante la diversificación de mercados y productos y la mejora de los servicios.



El visitante número cinco millones llegó a bordo del crucero de lujo Celebrity Millennium, procedente de Hong Kong (China), que transportaba a más de dos mil turistas y tripulantes, en su mayoría de países de América, Reino Unido, Canadá y Australia.



Durante su estancia de dos días, los pasajeros realizaron recorridos por la ciudad, visitaron el Museo de Quang Ninh, la pagoda Long Tien y el mercado de Ha Long, así como descubrieron los paisajes y la cultura de la bahía de Ha Long y localidades cercanas.



Diego Campuzano, turista colombiano, expresó su sorpresa y alegría por convertirse en el visitante internacional número cinco millones. Era su primera visita a Vietnam y a la bahía de Ha Long. Destacó la belleza natural del lugar y la hospitalidad de sus habitantes, y manifestó su deseo de regresar.



Por su parte, el estadounidense Nick Stephen quedó impresionado por los paisajes de la bahía. Señaló que muchos de sus amigos que habían visitado Vietnam hablaban con entusiasmo del país y deseaban volver. Destacó la oportunidad de visitar el museo y conocer mejor la historia, la cultura y la gastronomía locales.

Los turistas internacionales en Quang Ninh (Foto: VNA)

Estas opiniones reflejan que el atractivo de Quang Ninh no reside únicamente en sus paisajes, sino también en la combinación de patrimonio cultural e histórico, servicios turísticos y experiencias variadas.



En 2026, Quang Ninh prevé recibir alrededor de 70 cruceros internacionales, con más de 90.000 pasajeros de distintas nacionalidades. Además de sus mercados tradicionales de turismo marítimo, la provincia busca atraer visitantes de nuevos destinos, como India, Rusia y Japón.



Nguyen Thuy Yen, subdirectora del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, señaló que el sector seguirá mejorando la calidad de su oferta, ampliando la infraestructura de alojamiento y modernizando los medios de transporte turístico.



En los primeros diez meses de 2026, Quang Ninh recibió 20,3 millones de visitantes, un aumento interanual del 10,23%, equivalente al 88,33% de su objetivo anual. Los ingresos turísticos alcanzaron 2,4 mil millones de dólares, un 26,8% más que en el mismo período de 2025 y el 87,27% de la meta prevista.



Durante este período, entraron en funcionamiento 23 cruceros y embarcaciones turísticas y de alojamiento, con una inversión total de 67 millones de dólares y capacidad para 4.054 pasajeros. También se pusieron en servicio diez hoteles con 851 habitaciones, incluidos dos establecimientos de cinco estrellas y un nuevo complejo turístico. Además, la provincia atrajo cuatro proyectos de campos de golf, con una inversión estimada de 1,9 mil millones de dólares.



Con una oferta que abarca turismo marítimo e insular, espiritual, comunitario y rural, así como destinos fronterizos y zonas montañosas, Quang Ninh continuará promoviendo su imagen mediante campañas de promoción y grandes eventos culturales, deportivos y de entretenimiento.



Para 2026, la provincia se propone recibir más de 23,5 millones de visitantes, incluidos seis millones de turistas internacionales, y alcanzar ingresos turísticos superiores a 70 billones de dongs (2,69 millones de dólares). Estas medidas buscan consolidar su posición como uno de los destinos más atractivos de la región y del mundo./.