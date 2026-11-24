Hanoi (VNA)- El espacio cultural “Recuerdos de Hanoi”, inaugurado anoche en el número 11A de la calle Ngu Xa, en el barrio de Ba Dinh, introduce un modelo de “museo vivo” que presenta la cultura, los oficios tradicionales y la vida cotidiana de la capital vietnamita a través de distintas épocas, al tiempo que abre una nueva vía para desarrollar el turismo nocturno estrechamente vinculado a la preservación del patrimonio.



Con elementos de las antiguas calles gremiales, imágenes de Hanoi de principios del siglo XX y objetos de la época de los subsidios, el recinto se organiza en distintas zonas experienciales que combinan la exposición de piezas, actividades artísticas y el intercambio directo con artesanos.



La primera planta presenta el patrimonio del casco antiguo, las calles gremiales y demostraciones de oficios tradicionales; la segunda está dedicada al arte popular y recrea la Hanoi de comienzos del siglo XX; y la tercera evoca la vida durante el período de los subsidios mediante objetos históricos y testimonios de la ciudadanía. Las demás áreas ofrecen gastronomía, artesanía y manifestaciones artísticas tradicionales.



El rasgo distintivo de este modelo es la participación directa de los artesanos, quienes no solo exhiben sus creaciones, sino que también realizan demostraciones técnicas, cuentan historias sobre sus oficios y dialogan con los visitantes. De este modo, el público puede comprender mejor la vida en las antiguas calles gremiales, desde la elaboración de productos artesanales hasta los hábitos cotidianos y comerciales transmitidos de generación en generación.



Nguyen Dan Huy, vicepresidente del Comité Popular del barrio de Ba Dinh, señaló que las autoridades locales aspiran a consolidar este espacio como un “museo vivo”, ofreciendo a residentes y visitantes —especialmente a las generaciones más jóvenes— la oportunidad de conocer directamente a los artesanos, profundizar en la cultura y preservar la memoria comunitaria.



A partir de este recinto, el barrio proyecta desarrollar programas de visitas nocturnas, como “Una noche de Recuerdos de Hanoi”, que recrea la vida durante la época de los subsidios; “Tour nocturno – Esencia de Ke Cho”, centrado en las antiguas calles gremiales y la actividad comercial de la antigua Thang Long; así como “Noche de las calles gremiales” y “Hanoi en la memoria”.



En el marco de un proyecto de desarrollo de la economía nocturna para el período 2026-2030, “Recuerdos de Hanoi” actuará como punto central de conexión con el espacio gastronómico nocturno y peatonal de Dao Ngoc – Truc Bach, así como con los lugares de interés y servicios de los alrededores.



Durante 2026, el barrio Ba Dinh se centrará en perfeccionar el modelo y ponerlo en marcha de forma piloto. Para 2027, se propone ofrecer regularmente al menos tres grupos de productos culturales y experienciales, organizar como mínimo una actividad cultural, artística o experiencial cada mes, establecer un recorrido nocturno conectado con Dao Ngoc – Truc Bach y atraer entre cinco y diez establecimientos comerciales y de servicios.



En el período 2028-2030, el barrio prevé ampliar la colaboración con artesanos, empresas creativas y operadores turísticos, e incorporar tecnologías digitales para diversificar la oferta.



El espacio “Recuerdos de Hanoi” añade asimismo un atractivo cultural al corredor gastronómico de Dao Ngoc – Ngu Xa, una zona conocida por su larga tradición artesanal y culinaria, y contribuye a enriquecer la experiencia de descubrir Hanoi por la noche./.

VNA