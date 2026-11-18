Manila (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió con el presidente del Consejo Legislativo de Brunei, Haji Abdul Rahman Taib, como parte de su participación en la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47) en Manila, Filipinas.



En sus palabras, el presidente parlamentario, Tran Thanh Man, valoró positivamente el desarrollo de las relaciones entre los dos países y destacó especialmente que la visita de Estado del Sultán de Brunei a Vietnam, en diciembre de 2025, contribuyó a elevar los vínculos bilaterales a un nuevo nivel.



El Programa de Acción para implementar la Asociación Integral Vietnam-Brunei en el período 2023-2027 ha logrado importantes resultados, con especial atención a los ámbitos del petróleo y el gas, la industria química, el procesamiento de alimentos halal, el turismo y los intercambios entre los pueblos, resaltó.



Con motivo del 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones en 2027, año en que Brunei también conmemorará los 60 años de la subida al trono de su Sultán, propuso que intensifiquen los intercambios y contactos a todos los niveles y por distintos canales en aras de consolidar la confianza y los estrechos vínculos bilaterales.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





Ambas partes cuentan con un amplio potencial para impulsar una cooperación económica sustantiva y eficaz. En este sentido, los órganos legislativos deberían respaldar las negociaciones para la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia halal.



El dirigente pidió que el Consejo Legislativo y el Gobierno de Brunei sigan prestando atención y creando condiciones favorables para facilitar las actividades de la comunidad vietnamita en ese país.



A su vez, Haji Abdul Rahman Taib coincidió con las opiniones y propuestas del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y consideró que estas cuestiones se ajustan plenamente a la política de fortalecimiento de las relaciones entre ambos países y sus respectivos órganos legislativos.



En la ocasión, los líderes acordaron fortalecer la cooperación parlamentaria, apoyarse mutuamente en los foros interparlamentarios regionales e internacionales e impulsar las negociaciones de un Código de Conducta de las Partes en el Mar del Este (COC) eficaz y sustantivo, acorde con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.



