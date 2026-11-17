Manila (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participó en la cuarta Cumbre de la Comunidad Asiática de Emisiones Netas Cero (AZEC), efectuada en Manila, Filipinas, en el marco de la a 49.ª Cumbre de la ASEAN y las reuniones de alto nivel conexas.



La reunión fue copresidida por la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., país que ejerce la presidencia de la ASEAN en 2026.



AZEC es una iniciativa impulsada por Japón en la que participan 11 países: Japón, Australia, Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.



En su intervención, el jefe del Gobierno vietnamita valoró los esfuerzos de Japón por promover activamente la cooperación en el marco de AZEC, sobre todo en un contexto en el que la seguridad energética y las cadenas de suministro mundiales afrontan numerosos desafíos.



Señaló que la iniciativa POWERR Asia, destinada a facilitar el suministro de petróleo crudo a la refinería y planta petroquímica de Nghi Son, en Vietnam, constituye una muestra concreta del potencial y la eficacia de la cooperación regional.





El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, junto con los jefes de las delegaciones y la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, participa en la cuarta Cumbre de la Comunidad Asiática de Emisiones Netas Cero (AZEC), en Manila, Filipinas. Foto: VNA

El primer ministro subrayó que Vietnam considera la garantía de la seguridad energética una base fundamental para lograr un crecimiento rápido y sostenible, así como para reforzar la autonomía y resiliencia de su economía.



Actualmente, el país está perfeccionando los mecanismos y políticas para desarrollar las infraestructuras energéticas y ejecutando el Plan nacional de infraestructuras de almacenamiento y suministro de petróleo, gasolina y gas hasta 2030, con visión hacia 2050.



Con el objetivo de promover una cooperación eficaz y sustantiva en el marco de AZEC, el dirigente vietnamita propuso dos líneas prioritarias.



En primer lugar, fortalecer la cooperación regional en materia de almacenamiento y suministro de petróleo y gas. El primer ministro propuso impulsar el compartimiento de experiencias, la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y el intercambio de modelos de inversión y gestión de infraestructuras de almacenamiento.



Vietnam acogió favorablemente la sesión especial celebrada en Manila entre los ministros de AZEC y representantes de los países exportadores de petróleo y gas, y expresó su apoyo a una cooperación basada en los principios de voluntariedad, igualdad y beneficio mutuo, de conformidad con las condiciones y necesidades de cada país.



En segundo lugar, aprovechar el papel de Japón y de los socios de AZEC como impulsores de la conectividad regional. El jefe del Gobierno vietnamita propuso movilizar recursos financieros, compartir experiencias, transferir tecnologías y fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento y suministro energético. De esta manera, las iniciativas de cooperación podrán traducirse en proyectos concretos que generen beneficios para los países miembros y toda la región.



Expresó su confianza en que, gracias al espíritu de unidad, cooperación y responsabilidad compartida en favor de la prosperidad común, AZEC seguirá contribuyendo al objetivo de construir una Asia con mayor resiliencia energética y un desarrollo rápido y sostenible.



Durante la cumbre, los líderes reafirmaron los principios de cooperación de AZEC, haciendo hincapié en la necesidad de avanzar simultáneamente en tres objetivos: hacer frente al cambio climático, promover un crecimiento económico inclusivo y garantizar la seguridad energética, manteniendo el enfoque de “un objetivo, múltiples vías”.



Los dirigentes acogieron con satisfacción la incorporación de Timor Oriental como país socio de AZEC y acordaron desarrollar este mecanismo conforme a la orientación AZEC 2.0, prestando especial atención al fortalecimiento de la resiliencia de las economías y los sistemas energéticos.



Entre las prioridades de cooperación figuran la diversificación de las fuentes de suministro energético, el fortalecimiento de la seguridad del petróleo y el gas, la garantía del abastecimiento de minerales esenciales, la consolidación de las cadenas de suministro, la modernización industrial, el desarrollo de tecnologías avanzadas y el impulso de la innovación.



La cumbre aprobó una Declaración Conjunta de los Líderes de AZEC, en la que se recomendó a los ministros competentes continuar implementando el Plan de Acción. Está previsto que la quinta Cumbre de AZEC se celebre en Singapur en 2027./.