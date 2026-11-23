Hanoi (VNA) - El Día de la Cultura Vietnamita (el 24 de noviembre) es una ocasión propicia para honrar y difundir los valores tradicionales del país, pero para convertir la cultura en un motor del turismo sostenible, es necesario ir más allá de las celebraciones y ofrecer a residentes y visitantes oportunidades de experimentar las tradiciones y participar en la conservación del patrimonio.



Más allá de las celebraciones



En 2026, el establecimiento del 24 de noviembre como Día de la Cultura Vietnamita coincide con el 80 aniversario de la primera Conferencia Nacional de Cultura. Esta iniciativa refleja la atención del Partido y el Estado de Vietnam a la preservación de los valores tradicionales y la ampliación del acceso de la población a la cultura.



Según Nguyen Tien Dat, director general de la empresa turística AZA, un patrimonio sólo puede perdurar cuando la comunidad lo valora, lo utiliza y continúa desarrollándolo. Por ello, las actividades culturales deben permitir una participación directa, en lugar de limitarse a espectáculos y exposiciones.



El ao dai, traje tradicional vietnamita, es un ejemplo. Los visitantes pueden acercarse a esta tradición vistiéndolo, conociendo las técnicas de confección y los materiales, y recorriendo Hanoi con esta indumentaria. Estas experiencias también generan oportunidades para los oficios del tejido de seda, la sastrería y el diseño, contribuyendo a preservar las tradiciones y los medios de vida locales.



Hanoi cuenta con espacios patrimoniales como el lago Hoan Kiem, el casco antiguo, el Templo de la Literatura y la Ciudadela Imperial de Thang Long, así como pueblos artesanales como Van Phuc y Trach Xa. Nguyen Tien Dat propuso desarrollar el proyecto “Hanoi, ciudad de espacios de experiencias del ao dai” para promover su uso en la vida cotidiana y crear servicios turísticos asociados.



Las experiencias culturales son uno de los aspectos más destacados de Día de la Cultura Vietnamita. (Foto: VNA)

Además del ao dai, Vietnam posee un rico patrimonio que incluye el canto quan ho, el ca tru, el don ca tai tu, el arte bai choi y las prácticas rituales then, así como numerosos oficios tradicionales y una gastronomía diversa. Estos recursos ofrecen una base para desarrollar el turismo creativo, ampliar la oferta y atraer visitantes con mayor capacidad de gasto.



Turismo basado en la conservación del patrimonio



La Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita destaca la necesidad de vincular la promoción cultural con el desarrollo nacional. Para el turismo, esto supone crear productos que permitan a los visitantes conocer el patrimonio de manera directa y responsable.



Vu Quoc Tri, secretario general de la Asociación de Turismo de Vietnam, señaló que la conservación es una condición indispensable para desarrollar el turismo cultural. Los monumentos necesitan inversiones en restauración y protección para ofrecer experiencias de calidad. En este proceso, los gestores y especialistas culturales deben garantizar la conservación, mientras que las empresas se encargan de desarrollar servicios, atraer visitantes y cumplir las normas correspondientes.



El atractivo de estos productos reside también en la singularidad de cada experiencia. Una actuación de don ca tai tu en Bac Lieu, por ejemplo, ofrece sensaciones distintas a las de Dong Thap o Vinh Long debido a las particularidades del entorno y de la comunidad. Lo mismo ocurre con las marionetas acuáticas en Hanoi o las terrazas de arroz y tradiciones locales de las zonas montañosas del noroeste.



Para ampliar su atractivo, el turismo cultural debe combinarse con la gastronomía, el entretenimiento y las compras, prestando especial atención a la protección ambiental y al desarrollo sostenible.



Por su parte, Nguyen Thuy Van, del Instituto de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, consideró necesario cambiar el enfoque: pasar de explotar el patrimonio a crear junto con las comunidades, y de limitarse a gestionarlo a generar condiciones para su desarrollo. Vietnam necesita estrategias y mecanismos concretos que conviertan su riqueza cultural en nuevos valores económicos y creativos, reforzando así la competitividad de sus destinos turísticos./.