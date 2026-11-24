Hanoi (VNA) - La Embajada de Vietnam en Mozambique celebró en Maputo el Festival de la Gran Unidad Nacional (18 de noviembre) y el Día de la Cultura Vietnamita (24 de noviembre), un evento que reunió a un gran número de connacionales que residen y trabajan en el país africano.



En un ambiente solemne y respetuoso en el 22 de noviembre, la embajadora de Vietnam en Mozambique, Tran Thi Thu Thin, junto con miembros de la comunidad vietnamita, llevó a cabo una ceremonia de ofrenda de incienso ante el altar del Presidente Ho Chi Minh. Con este gesto, expresaron su profunda gratitud hacia él y hacia las generaciones anteriores que dedicaron sus vidas a la lucha por la liberación nacional, así como a la construcción y defensa de la Patria.



Durante el evento, la embajadora destacó la importancia del Festival de la Gran Unidad Nacional y del Día de la Cultura Vietnamita. Afirmó que la unidad nacional constituye una tradición valiosa y una fuente inmensa de fortaleza que ha permitido al pueblo vietnamita superar desafíos, construir el país y defenderlo; por su parte, la cultura actúa como la raíz, el fundamento espiritual y la identidad que sustentan la vitalidad perdurable de la nación.



La embajadora expresó su deseo de que los ciudadanos vietnamitas en Mozambique mantengan la solidaridad, se cuiden y se apoyen mutuamente, forjando así una comunidad unida y compasiva. Asimismo, instó a cada vietnamita en el país a actuar como un puente cultural, dando a conocer la belleza de Vietnam y de su gente a los amigos locales, contribuyendo así a fortalecer la amistad entre ambas naciones.



En la ocasión, informó a la comunidad sobre los logros notables alcanzados por el país durante los primeros 10 meses de 2026 y expuso los puntos clave de la Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político relativa a la comunidad de vietnamitas en el extranjero.



La embajadora subrayó que las comunidades de vietnamitas en el exterior representan un recurso estratégico fundamental y un puente que conecta a Vietnam con el resto del mundo. Asimismo, reafirmó el compromiso de la Embajada de seguir acompañando y apoyando a la comunidad, con el fin de consolidar una colectividad vietnamita cada vez más fuerte en Mozambique.



Durante el evento, Ngo Kim Trong, presidente de la Asociación Vietnamita en Mozambique, agradeció a la Embajada la organización de esta actividad, tan significativa como práctica, la cual permitió a los miembros de la comunidad comprender mejor la importancia de ambas efemérides, fortaleciendo así los vínculos comunitarios y contribuyendo a la preservación de los valores culturales tradicionales.



En un ambiente cálido y festivo, los asistentes participaron en diversos juegos populares tradicionales y degustaron platos típicos de la cocina vietnamita./.





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