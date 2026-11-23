Beijing (VNA) - En la era digital, la aplicación de las tecnologías de la información, la innovación en los métodos pedagógicos y el acompañamiento de las familias crean condiciones cada vez más favorables para que las jóvenes generaciones de vietnamitas en el extranjero aprendan la lengua materna, preserven la identidad cultural nacional y fortalezcan sus vínculos con la Patria.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Ha Ngoc Huyen, profesora del Departamento de idioma vietnamita de la Facultad de Estudios Extranjeros de la Universidad de Economía y Comercio Internacional de Beijing (UIBE, por sus siglas en inglés), señaló que Internet y las plataformas digitales permiten que el aprendizaje del vietnamita sea más flexible y dinámico. Los estudiantes pueden acceder a aplicaciones, películas, música y contenidos en plataformas como TikTok y YouTube para practicar el idioma fuera del horario lectivo.



Asimismo, la atención que el Partido y el Estado prestan a la comunidad de coterráneos en el extranjero contribuye a impulsar la enseñanza y el aprendizaje del idioma. En 2025, la Embajada de Vietnam en China organizó cursos de vietnamita dirigidos a los connacionales y ciudadanos vietnamitas residentes en el país. Por su parte, el Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero implementó programas de capacitación sobre metodología de la enseñanza para docentes, tanto en modalidad presencial como en línea.



Según Ngoc Huyen, su participación directa en las clases de vietnamita organizadas por la Embajada le permitió constatar que numerosos padres desean que sus hijos conserven la lengua materna y comprendan la cultura y las tradiciones nacionales. Este interés constituye una motivación fundamental para quienes ejercen la labor docente.



No obstante, la principal dificultad radica en las limitaciones del entorno lingüístico. Muchos niños nacidos y criados en el extranjero utilizan el idioma local como lengua principal, mientras que el vietnamita se emplea mayoritariamente en el ámbito familiar. En consecuencia, tienden a olvidar vocabulario, presentan dificultades de pronunciación o carecen de confianza al comunicarse.



Para superar estos obstáculos, los docentes deben renovar sus enfoques y vincular el aprendizaje del vietnamita con la vida cotidiana y la cultura. Actividades como comparar el Tet (Año Nuevo Lunar) de Vietnam con las festividades tradicionales chinas, aprender mediante canciones, poesía, juegos de vocabulario y recursos visuales, o realizar juegos de rol en situaciones reales —como ir al mercado, preparar platos típicos vietnamitas o pedir comida en un restaurante— permiten que los alumnos asimilen el idioma de manera más natural y atractiva.



Además de enseñar a los hijos de los connacionales vietnamitas, Ngoc Huyen imparte clases de vietnamita a estudiantes chinos, contribuyendo así a difundir la cultura de Vietnam. Entre los temas que despiertan mayor interés figuran la gastronomía —como el Pho (sopa de fideos de arroz con lonjas finas de ternera), el Banh Mi (delicioso sándwich vietnamita) y el café—; la historia y el patrimonio —como la dinastía Nguyen, el casco antiguo de Hoi An, la bahía de Ha Long y la cultura Cham—; además de las expresiones artísticas tradicionales, incluyendo las marionetas acuáticas, el teatro popular Cheo y la música cortesana Nha Nhac de Hue.



A su juicio, manifestaciones culturales menos difundidas, como las pinturas populares de Dong Ho y Hang Trong, la poesía, los proverbios, la cultura rural y las creencias vinculadas a la civilización del arroz inundado, también requieren una mayor proyección. La elaboración de vídeos breves para TikTok, Instagram y YouTube sobre la creación de pinturas folclóricas, el cultivo del arroz o la cosecha en sistema de terrazas puede contribuir a difundir una imagen cercana y atractiva de Vietnam.



Asimismo, propuso organizar exposiciones culturales de Vietnam en China y publicar ediciones bilingües de formato reducido sobre poesía y proverbios, integrando así el aprendizaje del idioma con el descubrimiento cultural y contribuyendo a cultivar el amor por la Patria entre las jóvenes generaciones de vietnamitas en el extranjero./.

VNA