Hanoi (VNA) – Vietnam e Indonesia deben intensificar la cooperación en sectores emergentes con gran potencial, como la industria “halal”, la investigación científica y tecnológica, la innovación, la economía digital y verde, la seguridad alimentaria y la seguridad energética, afirmó el viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc.



El vicepremier hizo esta propuesta durante un encuentro celebrado el 21 de noviembre en Hanoi con el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arrmanatha Christiawan Nasir, quien realizó una visita oficial a Vietnam los días 20 y 21 de noviembre.



Al dar la bienvenida al canciller indonesio en su primera visita oficial a Vietnam desde que asumió el cargo, Pham Gia Tuc destacó que el encuentro reflejaba los estrechos lazos de amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral que unen a ambos países.



Asimismo, felicitó a Indonesia por los importantes logros alcanzados en los últimos años bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto y destacó el creciente papel y prestigio del país en la región y en el escenario internacional.



Por su parte, Arrmanatha Nasir informó al viceprimer ministro vietnamita sobre los resultados de las conversaciones mantenidas ese mismo día con su homólogo, Le Hoai Trung, y reafirmó la importancia que Indonesia concede a la amistad tradicional y a la Asociación Estratégica Integral con Vietnam.



Pham Gia Tuc valoró el papel activo de los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países en la promoción de las relaciones bilaterales, especialmente en la organización exitosa de la sexta reunión de la Comisión Mixta para la Cooperación Bilateral y la firma del Programa de Acción 2026-2030 para la implementación de la Asociación Estratégica Integral, suscrito en Yakarta en julio de 2026.



También destacó la cooperación económica como uno de los pilares más relevantes de las relaciones bilaterales. El comercio entre ambos países se aproxima al objetivo de 18.000 millones de dólares establecido por sus respectivos Gobiernos para antes de 2028. Mientras la inversión indonesia en Vietnam registró un notable crecimiento en 2026, las empresas vietnamitas siguieron ampliando sus inversiones y actividades comerciales en Indonesia.



La cooperación en defensa, seguridad, turismo, aviación y cultura también ha avanzado de manera positiva y continúa fortaleciéndose, señaló. Para dotar a los vínculos bilaterales de mayor profundidad y eficacia, Pham Gia Tuc propuso priorizar los intercambios de delegaciones a todos los niveles, a través de los canales del Partido, el Gobierno y el Parlamento, así como promover los contactos entre ambos pueblos, con el fin de ampliar la cooperación y reforzar el entendimiento mutuo.



Asimismo, abogó por una estrecha coordinación entre los ministerios, organismos, localidades y empresas de ambos países para garantizar la implementación efectiva del Programa de Acción 2026-2030, mediante objetivos concretos, responsabilidades claramente asignadas, resultados cuantificables y plazos definidos.



Además, ambas partes deberían reforzar la resiliencia de sus respectivas economías y aprovechar sus ventajas complementarias para ampliar los programas de cooperación.



El viceprimer ministro también instó a fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales, especialmente en la ASEAN y las Naciones Unidas.



Subrayó que Vietnam concede gran importancia al papel de Indonesia en la ASEAN y reafirmó la disposición de su país a trabajar estrechamente con Indonesia y los demás Estados miembros para preservar la unidad y la centralidad de la agrupación en la respuesta a los desafíos regionales.



Ambos países también se comprometieron a coordinar esfuerzos para mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y el orden marítimos, así como garantizar la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.

VNA