Shenzhen, China (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, reafirmó hoy la importancia que Hanoi concede a la Asociación Estratégica Integral con Singapur, durante un encuentro con el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, celebrado al margen de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, en Shenzhen, China.



En la reunión, el secretario general y presidente To Lam valoró que las relaciones entre Vietnam y Singapur atraviesan una etapa de desarrollo positivo y ofrecen un amplio potencial de cooperación. Expresó su deseo de que ambas partes implementen eficazmente el Programa de Acción sobre la Asociación Estratégica Integral para el período 2025-2030, con el fin de profundizar los vínculos bilaterales y dotarlos de mayor contenido.



Tras reconocer el papel de Singapur en APEC, el dirigente vietnamita solicitó el apoyo de ese país para que Vietnam organice con éxito el Año APEC 2027.



Al destacar que Singapur mantiene su posición como principal inversor en Vietnam, propuso intensificar la cooperación comercial y de inversión, especialmente en los ámbitos de la alta tecnología, las energías renovables, las infraestructuras inteligentes y el desarrollo urbano sostenible. También abogó por ampliar la colaboración en la exportación de energía eólica, el intercambio de créditos de carbono y el desarrollo portuario.



Vietnam solicitó asimismo a Singapur que siga prestando asistencia técnica y apoyando la formación de recursos humanos para el desarrollo de los centros financieros internacionales, contribuya a la puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Datos y asesore en la construcción y gestión de centros de computación de alto rendimiento y de inteligencia artificial.



En cuanto a la cuestión del Mar del Este, el máximo dirigente propuso que ambas partes mantengan una postura común en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), apliquen plena y rigurosamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y promuevan las negociaciones para alcanzar un Código de Conducta (COC) eficaz y sustantivo, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Por su parte, Lawrence Wong valoró los avances positivos de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Singapur y afirmó que su país concede gran importancia a los vínculos con Vietnam. Manifestó además la disposición de Singapur a profundizar la cooperación económica y de inversión, así como en transformación digital y transición verde, y a ampliar los vínculos hacia nuevos sectores con gran potencial, como la alta tecnología, la inteligencia artificial, los datos, la economía digital y la energía.



Informó de que Singapur asumirá la presidencia de la ASEAN en 2027 y expresó su deseo de coordinarse estrechamente con Vietnam durante ese año, en el que el país indochino acogerá el APEC.



Ambos líderes acordaron seguir profundizando la confianza política y valoraron los resultados de la primera edición del mecanismo de Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur. También convinieron en consolidar el pilar de la cooperación económica, ampliar las inversiones e impulsar el desarrollo de una nueva generación de parques industriales Vietnam-Singapur (VSIP), con un enfoque inteligente y ecológico, además de estudiar la cooperación en infraestructuras y ciudades inteligentes.



Asimismo, acordaron intensificar la cooperación en ciberseguridad y la lucha contra la delincuencia transnacional y los delitos cibernéticos, así como mantener la coordinación y el apoyo mutuo en los marcos de la ASEAN y APEC, con miras a construir una región del Sudeste Asiático solidaria, fuerte y mejor conectada con sus socios./.

VNA