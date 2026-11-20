Moscú (VNA) - En el marco del reciente Foro “Made in Russia” (Hecho en Rusia), se celebró un diálogo empresarial sobre las prioridades estratégicas para las exportaciones a los mercados de Vietnam e Indonesia.



Los participantes abordaron las características específicas de estos mercados y experiencias para facilitar el acceso de las empresas rusas, destacando el potencial de Vietnam para desarrollar actividades de producción en el sector tecnológico.



Veronika Nikishina, directora general del Centro de Exportación de Rusia, señaló que durante los últimos cuatro años Rusia ha priorizado la reorientación de sus exportaciones hacia mercados considerados amistosos, especialmente en Asia, entre ellos Vietnam e Indonesia. Esta estrategia ha contribuido a mantener el volumen y la calidad de las exportaciones rusas.



Según los participantes, Vietnam ha registrado un notable crecimiento económico durante las últimas dos décadas. La rápida urbanización, el aumento de los ingresos de la población y la creciente diversificación de la demanda de consumo también generan nuevas oportunidades para las empresas extranjeras.



En 2025, el producto interno bruto (PIB) de Vietnam creció alrededor del 8%, consolidando su papel como uno de los socios clave de Rusia en el Sudeste Asiático.



Aleksey Pronhichkin, representante del Gobierno de San Petersburgo para la cooperación internacional en tecnologías de la información, identificó cuatro ámbitos con potencial de cooperación en Vietnam: soluciones de seguridad, ciudades inteligentes, tecnologías no tripuladas y satélites. La formación de recursos humanos también constituye una prioridad para ambas partes.



Junto con las oportunidades, las empresas rusas deben tener en cuenta las particularidades del mercado vietnamita, como la complejidad de la logística multimodal, los pagos transfronterizos, los requisitos técnicos y sanitarios, así como la falta de información sobre el mercado.



Ilya Koltygin, jefe de la Oficina de Representación del Centro de Exportación de Rusia en Vietnam, afirmó que la cooperación está pasando gradualmente de la exportación de mercancías a la localización de la producción y su expansión en Vietnam.

Vietnam, indicó, no solo constituye un mercado de consumo, sino que también puede convertirse en un centro de distribución de productos rusos hacia los mercados internacionales y se prevé que las empresas rusas incrementen la producción de bienes de alto valor añadido, incluidos los productos tecnológicos.



Por su parte, Nguyen Mai Hong, directora ejecutiva de V-EXIM Solutions, consideró que la cooperación intergubernamental y la actitud positiva de los consumidores vietnamitas hacia los productos rusos crean condiciones favorables para el desarrollo empresarial. Las asociaciones empresariales y la infraestructura turística también pueden contribuir a promocionar productos, buscar socios y ampliar los canales de distribución.



El Foro Internacional de Exportación “Made in Russia” de este año se centró en las exportaciones de alta tecnología y reunió a más de 5.000 representantes de organismos gubernamentales, empresas y expertos procedentes de 89 países./.