Moscú (VNA) - Una delegación de alto nivel de la Auditoría Estatal de Vietnam, encabezada por su auditor general, Nguyen Huu Nghia, realizó visitas de trabajo a Rusia y Belarús, con vistas a intercambiar opiniones sobre cuestiones de cooperación bilateral, sobre todo la transformación digital, la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y la auditoría de grandes proyectos de infraestructura.

En la Federación de Rusia, representantes vietnamitas se reunieron con Boris Kovalchuk, presidente de la Cámara de Cuentas de la nación eslava, junto con dirigentes de sus distintas unidades y personal técnico de este organismo.

En el encuentro, ambas partes se centraron en intercambiar opiniones sobre el impacto económico de la actividad auditora y la transformación digital en el funcionamiento de las entidades fiscalizadoras superiores. Estos ámbitos revisten gran importancia para mejorar la calidad de las auditorías, reforzar la capacidad de evaluar el impacto de las políticas y aumentar la eficiencia en la gestión y utilización de los recursos públicos.

También firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación y expresaron su deseo de seguir ampliando los vínculos tanto a nivel bilateral como multilateral, centrándose en el papel y el impacto de las entidades fiscalizadoras superiores en las políticas macroeconómicas, la transformación digital y la aplicación de las tecnologías de la información en la auditoría pública.

Se espera que el aumento del intercambio de experiencias en estos campos contribuya a mejorar la eficiencia de sus actividades, así como el valor de los informes de auditoría.

En esta ocasión, el auditor general del Estado, Nguyen Huu Nghia, entregó al presidente de la Cámara de Cuentas de Rusia, Boris Kovalchuk, la Medalla conmemorativa “Por la causa de la Auditoría del Estado”.

En Belarús, Nguyen Huu Nghia dialogó con el viceprimer ministro Aleksandr Terekhov, jefe de la delegación anfitriona en el Comité Intergubernamental Vietnam-Belarús para la Cooperación Comercial, Económica, Científica y Técnica.

Ambas partes valoraron los sólidos cimientos de amistad tradicional y los avances en las relaciones económicas y comerciales entre Vietnam y Belarús. En los primeros nueve meses de 2026, el comercio bilateral alcanzó los 89,67 millones de dólares, un aumento del 77,7% respecto al mismo período del año anterior.

El viceprimer ministro Aleksandr Terekhov expresó su confianza en que los dos países sigan aprovechando su potencial y amplíen la cooperación en sectores en los que Belarús cuenta con fortalezas, como la fabricación de medios de transporte, la industria química, la farmacéutica y la agricultura.

En cuanto a la cooperación en materia de auditoría, Nguyen Huu Nghia pidió al dirigente ruso que siga prestando atención, brindando apoyo y creando condiciones favorables para impulsar la colaboración entre los organismos de ambos países, como contribución a mejorar la eficacia de la gestión estatal y crear un entorno necesario para el desarrollo económico, comercial y de las inversiones.

En el marco de la visita de trabajo, Nguyen Huu Nghia mantuvo una reunión bilateral con el presidente del Comité de Control Estatal de Belarús, Vasily Gerasimov.

Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron su voluntad de concretar la Asociación Estratégica entre Vietnam y Belarús mediante actividades de cooperación profesional prácticas y efectivas.

Ambas partes acordaron intensificar la formación, el intercambio de delegaciones y de experiencias en materia de transformación digital, aplicación de la inteligencia artificial y auditoría de grandes proyectos de infraestructura, incluidos los de energía nuclear, ferrocarriles urbanos y ferrocarriles de alta velocidad.

El visitante propuso crear un Grupo de Investigación e Intercambio Profesional sobre ámbitos de interés común para ambas partes, con el fin de concretar las áreas de cooperación acordadas.

Sobre esta base, Nguyen Huu Nghia y Vasily Gerasimov firmaron un nuevo memorando de cooperación entre las dos agencias.

Nguyen Huu Nghia también entregó la Medalla conmemorativa “Por la causa de la Auditoría del Estado” a Vasily Gerasimov.

Uno de los principales objetivos de la visita de trabajo a Belarús fue la conferencia de intercambio entre la Auditoría Estatal de Vietnam y el Comité de Control Estatal de Belarús, en la cual ambas partes compartieron experiencias sobre el desarrollo institucional, la planificación, el perfeccionamiento del marco jurídico, la transformación digital y la integración de la inteligencia artificial en las actividades de las entidades fiscalizadoras superiores, entre otros.

Además de las actividades profesionales, la delegación vietnamita también llevó a cabo diversas actividades diplomáticas en esos dos países.

En Belarús, depositó una ofrenda floral ante el Monumento a la Victoria, en la Plaza de la Victoria de Minsk; plantó un árbol de la amistad en el Parque de la Victoria y visitó el Museo de la Gran Guerra Patria de Belarús.

En Rusia, la delegación sostuvo un encuentro de trabajo con el embajador de Hanoi en Moscú, Dang Minh Khoi, entre otros./.