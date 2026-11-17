Shenzhen, China (VNA) – Vietnam está dispuesto a trabajar con el Gobierno ruso para facilitar programas y proyectos de cooperación viables y mutuamente beneficiosos, así como resolver oportunamente las dificultades y obstáculos que enfrentan las empresas de ambos países, afirmó el viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, durante un encuentro con el viceprimer ministro ruso, Dmitry Chernyshenko, celebrado hoy.



La reunión tuvo lugar al margen de la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026, en Shenzhen, China. Ambos viceprimeros ministros copresiden el Comité Intergubernamental Vietnam-Rusia.



Pham Gia Tuc agradeció a Chernyshenko su constante atención y sus contribuciones al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Rusia, incluido su importante papel en el éxito de la visita de Estado a Rusia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, en septiembre.



El dirigente vietnamita felicitó a Rusia por los logros alcanzados en su desarrollo socioeconómico y destacó el importante papel del Gobierno ruso en la conducción del desarrollo nacional.



Al reafirmar que Vietnam concede gran importancia a su asociación estratégica integral con Rusia, Gia Tuc señaló que el Gobierno vietnamita insta y orienta periódicamente a los ministerios, sectores y autoridades locales a implementar con determinación los acuerdos de alto nivel y promover una cooperación sustancial en diversos ámbitos.



Por su parte, Dmitry Chernyshenko felicitó a Vietnam por sus importantes avances socioeconómicos y los preparativos para acoger APEC 2027. Expresó su confianza en que, sobre la base de la amistad tradicional y los resultados de la reciente visita del secretario general y presidente, To Lam, a Rusia, la asociación estratégica integral entre ambos países continuará desarrollándose de manera sólida y sustancial.



El viceprimer ministro ruso también instó a ambas partes a coordinar estrechamente la implementación de proyectos de cooperación estratégicos y a largo plazo en diversos ámbitos. Reafirmó la disposición de Rusia a trabajar con Vietnam para concretar los acuerdos de alto nivel y facilitar la ampliación de la cooperación y las inversiones entre las empresas de ambos países.



Ambas partes valoraron los avances en la cooperación económica, comercial y turística. En los primeros diez meses de este año, Vietnam recibió a 1,2 millones de turistas rusos. Además, la decisión de Rusia de conceder la entrada sin visado a los ciudadanos vietnamitas a partir de octubre ha generado un nuevo impulso para la cooperación turística y los intercambios entre los pueblos de ambos países.



Los dos dirigentes acordaron orientar a los ministerios y organismos competentes para que estrechen la coordinación y preparen exhaustivamente la próxima 26ª reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Rusia, contribuyendo a que la asociación estratégica integral entre ambos países sea cada vez más sustancial y eficaz.



El subjefe del Gobierno vietnamita expresó su deseo de que Rusia apoye a Vietnam en la organización exitosa de APEC 2027./.





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