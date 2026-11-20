Hanoi (VNA) - Convertir la cooperación ferroviaria en un nuevo eje estratégico de las relaciones bilaterales fue el mensaje destacado por el ministro de Construcción, Tran Hong Minh, en el Foro de Conectividad Estratégica para el Desarrollo de Vietnam y el Suroeste de China, celebrado esta mañana en la ciudad de Kunming, provincia china de Yunnan.



Se espera que las líneas ferroviarias de ancho estándar que conectan ambos países reduzcan los tiempos logísticos, enlacen los centros industriales con los puertos marítimos y amplíen los intercambios comerciales bilaterales.



Ampliar los corredores comerciales



Según el ministro, en un contexto de creciente desarrollo de la cooperación económica y comercial entre ambos países, la conectividad de las infraestructuras de transporte, especialmente los ferrocarriles transfronterizos, desempeña un papel importante en la ampliación del espacio económico, el fortalecimiento de la capacidad de transporte y la competitividad de cada nación.



Vietnam está entrando en una etapa de avances decisivos en el desarrollo de sus infraestructuras de transporte y urbanas, con el objetivo de construir una red de transporte moderna e integrada. En este proceso, el impulso de la conexión ferroviaria de ancho estándar entre Vietnam y China constituye una de las principales prioridades estratégicas.



En la Declaración Conjunta emitida con motivo de la visita de Estado a China del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, del 14 al 17 de abril pasado, ambas partes acordaron impulsar la conexión de las líneas ferroviarias, aumentar el volumen del transporte de mercancías y acelerar la conectividad de las infraestructuras. Asimismo, fijaron el objetivo de convertir la cooperación ferroviaria en un nuevo punto destacado de sus relaciones estratégicas bilaterales.

El ministro de Construcción, Tran Hong Minh, habla en el Foro de Conectividad Estratégica para el Desarrollo de Vietnam y el Suroeste de China. Foto: Ministerio de Construcción.

Uno de los proyectos en los que el ministro Tran Hong Minh deposita grandes expectativas es la línea ferroviaria de ancho estándar Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, que conectará con la provincia china de Yunnan. Según señaló, una vez integrada con las líneas Dong Dang-Hanoi y Mong Cai-Ha Long-Hai Phong, que conectarán con la provincia china de Guangxi, esta red creará importantes corredores de transporte transfronterizo.



Se espera que estas líneas ferroviarias conecten directamente los centros industriales y las zonas de materias primas de China con el sistema de puertos marítimos internacionales de Vietnam, contribuyendo así a reducir los tiempos logísticos, mejorar la eficiencia del transporte de mercancías y ampliar las oportunidades de exportación de ambos países a los mercados internacionales.



"Depositamos grandes expectativas en los proyectos clave del norte del país, como la línea ferroviaria de ancho estándar Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, que conectará con la provincia de Yunnan. Los futuros trenes transfronterizos se convertirán en símbolos de cooperación, paz y desarrollo próspero compartido entre nuestros dos países", subrayó el titular.



No obstante, según Tran Hong Minh, la eficacia de la conectividad no depende únicamente de la construcción de las líneas ferroviarias, sino que también requiere un sistema logístico y unas infraestructuras auxiliares integrados. En este sentido, Vietnam concede especial importancia a la conexión fluida con el centro logístico de Kunming, capital de la provincia de Yunnan.



El ministro instó a las empresas de ambos países a estudiar e invertir en el desarrollo de estaciones de transbordo, centros logísticos y obras de infraestructura técnica complementaria en las zonas fronterizas. Estos elementos constituyen eslabones fundamentales para mejorar la capacidad de despacho aduanero y el transporte intermodal de contenedores, así como para convertir el corredor económico Kunming-Lao Cai-Hanoi-Hai Phong en un modelo de conectividad de infraestructuras subregionales.



Según Tran Hong Minh, cada proyecto ferroviario y de infraestructura no solo contribuye a la conexión geográfica, sino que también refuerza los vínculos entre ambas economías.



Oportunidades de cooperación desde la construcción hasta la explotación



Para materializar el potencial de cooperación, el ministro propuso tres orientaciones prioritarias: acelerar la ejecución de las obras de conectividad estratégica, desarrollar de manera coordinada las infraestructuras logísticas y fortalecer la cooperación en materia de gestión, explotación, operación y formación de recursos humanos para el sector ferroviario.



En primer lugar, el Ministerio de Construcción alienta a los contratistas generales y las empresas constructoras chinas con prestigio y alta capacidad tecnológica a cooperar y formar consorcios con empresas vietnamitas, aplicando conjuntamente tecnologías avanzadas de construcción y técnicas modernas de infraestructura ferroviaria. El objetivo es poner en servicio cuanto antes las líneas transfronterizas, garantizando la seguridad y la calidad.



Junto con la inversión en las líneas principales, se anima a las empresas de ambos países a estudiar el desarrollo de estaciones de transbordo, centros logísticos y obras auxiliares en las zonas fronterizas, a fin de garantizar la conexión entre el ferrocarril, los principales nodos de transporte y los puertos marítimos.



Otro aspecto destacado por el ministro es el intercambio de experiencias en la gestión de inversiones en construcción, explotación, operación, mantenimiento y reparación de infraestructuras. Ambas partes también deben diversificar las modalidades de cooperación en la formación de recursos humanos para el sector ferroviario, combinando los conocimientos teóricos con la práctica para satisfacer las necesidades del desarrollo de la red en los próximos años.



Según Hong Minh, los sectores de la construcción, el desarrollo de infraestructuras técnicas y las ciudades inteligentes ofrecen amplias oportunidades de cooperación para los grupos empresariales de ambos países.



El Ministerio de Construcción de Vietnam continuará perfeccionando el marco institucional, las normas y los reglamentos de construcción en consonancia con los estándares internacionales, con el fin de crear un entorno de inversión favorable, equitativo y transparente para los contratistas e inversores extranjeros, incluidas las empresas chinas.



Hong Minh afirmó que su cartera acompañará a las empresas, escuchará sus propuestas y contribuirá a resolver las dificultades que surjan, creando condiciones favorables para la ejecución eficaz de los proyectos de cooperación y convirtiendo la conectividad de las infraestructuras en un motor impulsor de las relaciones económicas entre Vietnam y China./.



