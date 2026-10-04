PETROVIETNAM fomenta la exploración y producción para acelerar su crecimiento

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (PETROVIETNAM) celebró recientemente en Vung Tau (Ciudad Ho Chi Minh), una conferencia sobre exploración y producción de petróleo y gas 2026, con el fin de evaluar los resultados del período 2021-2025 y definir las orientaciones y medidas prioritarias para 2026-2030.

Al intervenir en la inauguración del evento, Le Ngoc Son, presidente del Consejo de Miembros de PETROVIETNAM, destacó la especial importancia de esta edición, destinada a sentar las bases del desarrollo del Grupo para el período 2026-2030.​

PETROVIETNAM aspira a registrar un crecimiento anual de dos dígitos e ingresar en la clasificación Fortune Global 500 antes de 2030. Para alcanzar estos objetivos, la exploración y producción seguirá ocupando un lugar central en su estrategia, como pilar para reponer las reservas, mantener la producción y garantizar la eficiencia de las inversiones.​

Ngoc Son elogió los esfuerzos del personal del sector, al tiempo que instó a afrontar las dificultades existentes: la tasa de reposición de reservas no ha alcanzado las expectativas, la producción de los principales yacimientos disminuye de forma natural, los nuevos descubrimientos siguen siendo modestos y las zonas con mayor potencial se encuentran en aguas profundas y mar adentro, donde los riesgos son elevados. Además, la transición energética dificulta la captación de capital.

Le Ngoc Son, presidente del Consejo de Miembros de PETROVIETNAM, interviene en el acto. (Fuente: VNA)

No obstante, PETROVIETNAM se beneficia de reformas institucionales favorables. La Ley de Inversiones de 2025 y la Ley del Petróleo, que entrará en vigor en marzo de 2027, otorgan mayor autonomía, refuerzan la descentralización, establecen incentivos para los yacimientos marginales e incorporan medidas para mejorar la recuperación de hidrocarburos, además de permitir contratos más flexibles.​

Con el objetivo de incrementar las reservas nacionales entre 13 y 17 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año y mantener la producción, Ngoc Son pidió centrarse en cuatro ejes: cumplir los objetivos de 2026, elevar la tasa de reposición de reservas por encima de 1, adoptar un modelo de gestión adecuado y avanzar en la transición verde del sector de exploración y producción.​

Durante el período 2021-2025, PETROVIETNAM incorporó 75,79 millones de toneladas equivalentes de petróleo a sus reservas, puso en producción 16 nuevos yacimientos, extrajo 51,98 millones de toneladas de petróleo y transportó a tierra firme 35.210 millones de metros cúbicos de gas.​

En los primeros nueve meses de 2026, la producción nacional de petróleo crudo alcanzó los 6,66 millones de toneladas, un aumento interanual del 10,4%. El volumen de gas transportado a tierra firme llegó a 4.820 millones de metros cúbicos, mientras que el incremento de las reservas se situó en 13 millones de toneladas.​

Para el período 2026-2030, el Grupo prevé conectar los yacimientos pequeños con las infraestructuras existentes, recurrir a técnicas de recuperación mejorada de hidrocarburos (EOR) y supervisar rigurosamente los proyectos de gas del Bloque B y Ca Voi Xanh. En el extranjero, dará prioridad a la adquisición de yacimientos que ya estén en producción y que todavía presenten potencial de exploración.​

Los participantes escucharon informes jurídicos y presentaciones de la empresa mixta vietnamita-rusa Vietsovpetro, la Corporación de Exploración y Explotación Petrolera de Vietnam (PVEP), y la empresa mixta de petróleo y gas Rusia-Vietnam (Rusvietpetro). Asimismo, debatieron sobre la optimización de la explotación y el desarrollo de las bases de datos.​

Al concluir la conferencia, Le Manh Cuong, director general de PETROVIETNAM, reafirmó que la exploración y producción sigue siendo el principal motor de la cadena de valor.​

Instó a reforzar las inversiones, especialmente mediante operaciones de fusión y adquisición en el extranjero, y a vincular las actividades de exploración y producción con las infraestructuras de gas y las actividades posteriores de la cadena de valor.​

Se prevé que las inversiones en exploración y producción durante el período 2026-2030 alcancen aproximadamente 14,23 mil millones de dólares, 2,3 veces el importe invertido durante el período 2021-2025./.