PetroVietnam optimiza el uso del capital

Hanoi- El Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (PetroVietnam) avanza gradualmente de un modelo centrado en el cumplimiento normativo hacia una gobernanza estratégica, con especial atención a la gestión del capital, el control de riesgos, la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y la aproximación a los estándares de la OCDE.

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Así lo afirmó Nguyen Van Mau, miembro del Consejo de Miembros del PetroVietnam, durante la conferencia “Mejora de la calidad de la gobernanza corporativa, los informes financieros y la transparencia en el mercado bursátil”, celebrada el 8 de septiembre.

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Nguyen Van Mau destacó que la gobernanza corporativa es especialmente importante para los grandes grupos con operaciones diversificadas y un alto grado de interconexión. PetroVietnam desarrolla actividades que abarcan desde la exploración y explotación de petróleo y gas y los servicios petroleros hasta la refinación, la petroquímica, la generación eléctrica, la logística y el comercio.

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Según Van Mau, la empresa matriz debe centrarse en la estrategia, la gestión de la cartera de inversiones, la asignación de capital, el personal clave, la gestión de riesgos y la supervisión de resultados. Las empresas miembros, por su parte, deben tener autonomía para desarrollar sus actividades productivas y comerciales dentro de las competencias delegadas.

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El objetivo es equilibrar el control de la empresa matriz con la autonomía de las filiales, optimizando así los recursos de todo el sistema.

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Para PetroVietnam, este requisito cobra especial importancia porque el grupo no solo desarrolla actividades empresariales, sino que también debe preservar y aumentar el capital estatal y cumplir funciones relacionadas con la seguridad energética. Cada decisión de inversión y uso de capital debe estar vinculada a las correspondientes competencias, responsabilidades y mecanismos de supervisión.

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En un contexto marcado por constantes cambios en los precios del petróleo, los tipos de cambio, las tasas de interés, la geopolítica y las exigencias en materia de seguridad y medio ambiente, los sistemas de control interno, auditoría, información y supervisión permiten al grupo identificar, prevenir y responder oportunamente a los riesgos.

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La transición hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) constituye un paso importante para mejorar la calidad de la gobernanza.

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Mau dijo que PetroVietnam está aplicando las IFRS para satisfacer las necesidades de información financiera de sus socios, contratistas petroleros y organizaciones internacionales de financiación.

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El grupo también ha pedido a sus filiales bajo control y entidades relacionadas que elaboren informes conforme a las IFRS para facilitar la consolidación financiera, agregó.

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Con el asesoramiento de una firma de auditoría independiente, PETROVIETNAM prevé completar en el tercer trimestre de 2026 la conversión de sus estados financieros individuales y consolidados correspondientes a 2025. Este será el primer período de presentación de informes IFRS del grupo.

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Se espera que la aplicación de las IFRS mejore la transparencia y comparabilidad de la información financiera, fortalezca la gestión del capital y aumente la capacidad para movilizar recursos y atraer inversiones internacionales.

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Paralelamente, PETROVIETNAM está evaluando sus prácticas de gobernanza de acuerdo con los principios de la OCDE y las prácticas internacionales. El proceso se centra en los criterios de gobierno corporativo, divulgación de información, gestión de riesgos, control interno y desarrollo sostenible.

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Según Nguyen Van Mau, el objetivo de la gobernanza moderna es mejorar la calidad de las decisiones, controlar los riesgos y generar mayor valor con los mismos recursos.

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Desde la perspectiva del mercado de capitales, Ha Thu Thanh, presidenta del Instituto de Miembros de Consejos de Administración de Vietnam (VIOD), señaló que la gobernanza corporativa debe considerarse una capacidad para generar valor.

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En el contexto de la mejora de la clasificación de Vietnam por FTSE Russell a la categoría de mercado emergente secundario a partir del 21 de septiembre de 2026, la transparencia, la calidad de los informes financieros y la rendición de cuentas adquieren una importancia creciente para el acceso al capital y la competitividad de las empresas./.